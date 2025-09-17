Boric vuelve a reprochar a Trump por revisión que ordenó en Instituto Smithsonian: "Lo del negacionismo es algo que pasa a todo nivel"

El Presidente Gabriel Boric volvió a reprochar a su par estadounidense, Donald Trump, por la revisión ideológica que ordenó efectuar al Instituto Smithsonian.

En una entrevista que el mandatario concedió al Museo de la Memoria, mencionó que "todo lo del negacionismo es algo que pasa a todo nivel, esto no es algo solamente respecto a la dictadura cívico-militar comandada por Augusto Pinochet y compañía en Chile. Mire lo que está pasando con el museo de la esclavitud en Estados Unidos, que no es el museo de la esclavitud, sino se le llama el Museo Afroamericano, si mal no recuerdo".

Y añadió que "hoy día, el Presidente de Estados Unidos también lo cuestiona, y también cuestionan los fondos públicos a museos que no reivindiquen su perspectiva de la historia. Por eso es muy importante que los museos, los sitios de memoria tengan un financiamiento independiente a los ciclos electorales, a los gobiernos de turno y a las disquisiciones parlamentaria".

La anterior crítica que Boric hizo a Trump por esta materia fue el pasado 25 de agosto. "Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos", sostuvo en X.

El jefe de Estado coincidirá con el Mandatario estadounidense en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. En la antesala de esta cita, expertos ya han visto inconvenientes en las sucesivas arremetidas de Presidente chileno a Trump considerando el actual contexto de incertidumbre política.

En la entrevista el Mandatario también aludió a los dichos de la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, relativos a que algunas violaciones a los derechos humanos en dictadura eran inevitables.

"Hay quienes han perdido la vergüenza en el último tiempo de reivindicar lo que siempre han creído, que, por un lado, algunos dicen que la dictadura fue necesaria o inevitable, y otros que dicen derechamente que fue deseable y que lo volverían a hacer, si fuera necesario", comentó.

"Hay diferentes, y quienes la defendieron en el pasado, son muy pocos los que se han arrepentido genuinamente de haberla defendido. Pero yo creo que no tiene que ver solamente con la dictadura cívico-militar de 1972 a 1990 en Chile, tiene que ver con el valor de la democracia, y hay quienes hoy día relativizan o derechamente desprecian la democracia como sistema político que consiste, básicamente, en la soberanía del pueblo para poder avanzar en mayores derechos", dijo.

Consultado por la idea del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, de cerrar el Museo de la Memoria, Boric apuntó que "hay hoy día quienes niegan la importancia de aquello, y yo creo que tenemos que alzar la voz sin ningún tipo de vergüenza y defenderlos. Los derechos humanos no son de un grupo en particular, son de todos los seres humanos".

