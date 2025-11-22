Boric vuelve a Magallanes con agenda de obras estratégicas y conectividad

El Presidente Gabriel Boric volverá a su región natal a partir del próximo lunes 24 de noviembre, cuando inicie una gira de tres días por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La agenda incluye actividades vinculadas a obras públicas estratégicas, conectividad aérea y desarrollo portuario.

La primera jornada de trabajo se concentrará en Timaukel. Según el cronograma oficial, el Mandatario realizará el martes 25 un recorrido por Pampa Guanaco, donde se proyectan los terrenos para lo que será la futura capital comunal. Posteriormente se trasladará a la Ruta Vicuña–Yendegaia, una vía que busca fortalecer la conexión terrestre en el extremo austral.

El miércoles, Boric continuará su agenda en Puerto Williams, esta vez liderando el inicio de la segunda etapa del muelle multipropósito. Desde la Presidencia detallaron que esta infraestructura portuaria “es necesaria para el atraque de naves turísticas, científicas y de suministro de combustible que operan en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena”, destacando su relevancia para la actividad logística y patrimonial del territorio.

Ese mismo día, el jefe de Estado viajará a Puerto Toro, donde participará de la inauguración de un nuevo punto de posada para helicópteros. El gobierno explicó que este espacio busca reforzar la conectividad aérea en zonas extremas del país y “ser útil ante contingencias que requieren apoyo aéreo como desastres naturales, emergencias médicas, incendios forestales, operaciones policiales y acciones de resguardo de la soberanía por parte de las Fuerzas Armadas”.

Cierre en Punta Arenas

El jueves 27 será el último día de la gira. Desde el gobierno indicaron que Boric encabezará en Punta Arenas la ceremonia de la primera piedra para la construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias y del Parque Villa Alfredo Lorca–Río, obras que buscan mejorar la infraestructura urbana y de protección ambiental en la capital regional.

Tras ese evento, el Presidente participará en otras actividades aún no detalladas en la agenda oficial. Se espera que regrese a Santiago durante la tarde.

