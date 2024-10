Presidente Boric respaldó a ministra Tohá ante acusación constitucional y destacó exposición del ex director de Carabineros

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, que fue presentada por el Partido Republicano.

“Ayer en las diferentes posiciones quedó absolutamente claro, no solo la falta de sustancia y justificación de una acusación constitucional, sino que creo que el compromiso de la ministra Tohá y del Gobierno en materia de seguridad ha sido explicitado no ya por nosotros, sino también por el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez”, señaló.

El mandatario sostuvo que “sería bueno preguntarles a los defensores de la acusación como contradicen a las declaraciones del ex general director de Carabineros. Creo que él fue sumamente claro respecto al apoyo que le ha dado el Gobierno a la institución, como hemos estado permanentemente priorizando el tema de la principal prioridad de los chilenos que es la seguridad”.

“La UDI, la derecha, los Republicanos, que a estas alturas son todo más o menos lo mismo, o se comportan de manera muy parecida, piden la renuncia de funcionarios de Gobierno todos los días y a la ministra del Interior le han pedido la renuncia ya no me acuerdo cuantas veces”, indicó.

El Jefe de Estado dijo no tener “tiempo para tomar enserio eso. Mi preocupación son combatir a los delincuentes, garantizar la seguridad de las familias”.

Por otro lado, el Presidente comentó sobre las similitudes que tendría el proyecto que busca eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE) con otros que han sido presentados en esa materia.

“Yo esperaría que sea un motivo de virtud y encuentro entre personas que piensan distinto, o entre sectores que piensan distinto, que logremos encontrar puntos de vista que nos acerquen”, manifestó.

En ese sentido, mencionó que le “cuesta entender que eso se plantee como una crítica. Si hay puntos de encuentro, bienvenido sea, significa que vamos a tener mayores facilidades en el parlamento para aprobarlo, uno espera que así sea”.

“Al final la preocupación respecto a este proyecto en específico son las más de un millón 200 mil familias que están endeudadas por estudiar. Entonces, a todos quienes dicen que no es prioridad, todos los alegatos que han salido, piensen en las familias también”, expresó.

