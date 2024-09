Boric reafirma su postura sobre Hermosilla y asegura que "jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso"

El Presidente Boric reiteró sus declaraciones respecto al principal imputado por el «Caso Audio», Luis Hermosilla, y descartó la presunta intervención a un poder del Estado, como denunció la defensa del abogado.

“Las críticas por abordar la formalización del señor Hermosilla no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”, dijo el Mandatario en La Moneda.

“Yo en esto no tengo ninguna duda de dónde estoy, por el respeto a las instituciones y porque toda persona que se enfrente a la justicia se enfrente en las mismas condiciones que lo haría cualquier chileno sin ningún tipo de privilegio. Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle que actúe de tal o cual manera, ni pública ni privadamente”, explicó el Presidente.

“Hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile y eso a mí me parece que es de todo sentido común y no me cabe ninguna duda que más allá de algunas opiniones de algún sector de la sociedad, la mayoría de la gente está en la misma posición”, reiteró.

“Un Presidente de la República puede tener opinión, respetando siempre la independencia de los poderes. Insisto, yo no he hecho ni haría jamás ninguna gestión ni pública ni privada ante organismos que son independientes para apuntar en una dirección u otra, son los tribunales los que tienen que decidir y lo que yo quiero y me interesa hacer velar desde un punto de vista de Estado es que en Chile no haya privilegios”, añadió el mandatario.

“Hay algunos que se les trata o que se les ha tratado históricamente con una mano distinta cuando les toca enfrentar a la justicia, de las famosas clases de ética y por eso también la lucha contra la delincuencia es la lucha contra esa delincuencia también y eso es lo que nosotros hemos sostenido y yo como gobierno, como Presidente de la República, seguiré sosteniendo sin ningún tipo de resquemor, respetando, por cierto, que no quepa ninguna duda, respetando totalmente la independencia de los poderes del Estado, el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo que cumple su rol”, concluyó el jefe de Estado.

Cabe recordar que el 27 de agosto pasado, durante la ceremonia de conmemoración del Día de la Educación Técnico Profesional, el Presidente reaccionó a la prisión preventiva de Luis Hermosilla, tras conocerse el dictamen del tribunal: “Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla”.

“Yo creo que es importante decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, al tráfico de influencias también hay que enfrentarlo con mucha dureza”, dijo en esa oportunidad.

