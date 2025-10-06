Boric hizo un llamado a la responsabilidad durante lanzamiento de plan de prevención, mitigación y control de incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento del Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales.

Desde el Aeródromo de Tobalaba, el Mandatario señaló que se hace necesario “hacer un llamado a la responsabilidad y contarles que nuestro país cuenta con más de 160 mil millones de pesos para prevenir, mitigar y controlar los incendios forestales a través del Plan de Acción 2025-2026”.

“La prevención es un deber y una responsabilidad compartida, porque como hemos dicho año tras año, el 99% de los incendios son por causa humana”, indicó.

Asimismo, recalcó que "quien actúe de manera irresponsable o quien sea pirómano y trate de generar incendios, sepa que toda la fuerza del Estado va a caer sobre él, no va a haber impunidad. Hemos mejorado las capacitaciones a los brigadistas, hemos elevado los estándares de la selección de personal en el programa de manejo del fuego de Conaf y hemos fortalecido la forma en que el país se coordina en todos los niveles".

Junto con ello, llamó a la ciudadanía a que "por favor, cuidémonos todos. Podemos evitar los incendios, cuando se desata ya es muy tarde para lamentarse. Nosotros como Estado hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para prevenir, pero dependemos de cuidarnos entre todos".

Por su parte, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, detalló que “para la temporada 2021-2022 había un presupuesto disponible de $75.000 millones. Hoy día contamos con más de $160.000 millones para el combate de incendios forestales, lo que significa un incremento de sobre el 110% del recurso disponible”.

“Pasamos de 252 brigadas constituidas a 319 brigadas. En aeronaves pasamos de 62 a 77 aeronaves. En materia de prevención, equipos técnicos de 155 a 229 personas, lo que significa un aumento del 48% de los equipos técnicos dispuestos en tareas de prevención”, resaltó.

