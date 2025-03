Boric hace balance por tres años de Gobierno y dice que "estoy al pie del cañón, 24/7 para construir un país más justo y mejor"

El Presidente Gabriel Boric destacó los avances que se han producido en su administración en materia de salud, educación, cuidados, pensiones, seguridad, entre otras.

Durante una actividad en conmemoración de los tres años de Gobierno, el mandatario señaló que se da inicio al “último año de gobierno hoy día y algunos hablan también desde la comodidad de los diarios o algunos programas de televisión de que este último año el gobierno ya empieza a despedirse. Yo les digo, acá no hay despedida hasta el último día de mandato”.

“El 25% del gobierno es mucho tiempo y por eso yo le he dicho a mi equipo que tenemos que estar a firme con la gestión para consolidar lo que hemos avanzado”, recalcó.

Entre los avances, el jefe de Estado resaltó la iniciativa que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). “Hace 20 años, yo con varios de los que está acá estaba marchando en contra del CAE. Hoy día lo estamos eliminando y estamos creando un nuevo sistema de financiamiento de educación superior para que los jóvenes no tengan deudas por estudiar”, indicó.

“No se imaginan la alegría que me da cuando una familia me dice que su hija, su hijo, está estudiando gratis por la ley que impulsó la presidenta Bachelet cuando nosotros marchamos en las calles”, expresó.

Y añadió que “todas esas cosas dan cuenta de que Chile avanza y que somos herederos de una tradición más larga”.

Además, el Presidente mencionó el Copago Cero en Fonasa. “Eso lo logramos empujar desde esta administración, pese a que un exministro de Salud del gobierno anterior nos decía que era inconstitucional y que no se podía y que era una locura, lo impulsamos igual y está funcionando”, afirmó.

Junto con ello, recordó el debate por la Ley de 40 horas. “¿Ustedes se acuerdan el debate que hubo cuando la ministra Camila Vallejo presentó el proyecto de 40 Horas? le dijeron de todo, le dijeron todo y que era imposible aprobarlo, y en este Gobierno logramos aprobarlo, logramos sacarlo adelante, y eso significa más tiempo para las familias, más tiempo para vivir”, señaló

"Yo me acordaba que, en campaña, durante el año 2021, vinimos con Claudio (Castro) al Cerro Renca, y ahí una mujer me regaló una arpillera en donde aparecían varias mujeres en el Cerro Renca, en la arpillera, con carteles que decían mi apellido, pero había una que tenía el cartel en blanco y me dijo, 'acuérdate de ella, porque a ella no la has convencido todavía'”, relató.

El mandatario dijo que ese cartel lo tiene en su casa, “lo veo siempre, porque es el recuerdo de que no podemos hablarle sólo a los convencido. Hay gente que me dice, a veces me saluda en la calle con orgullo y me dice, 'yo soy del 34%, 30%'. Yo le digo, qué bueno, pero yo quiero ser mayoría. Yo quiero ser mayoría. No nos conformemos solamente con los que piensan como nosotros”.

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que “está en nosotros construir un país mejor, y yo como Presidente de la República, habiendo cumpliendo ya tres años de gobierno y quedando un largo año de mucho trabajo, Estoy al pie del cañón, 24/7 para ustedes y para construir un país más justo y mejor”.

