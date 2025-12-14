Boric garantiza "el respaldo de la institucionalidad chilena" al ganador de la segunda vuelta y afirma que trabajará "hasta el último día"

Poco después de las 09:00 horas y nuevamente con su hija Violeta en brazos, el Presidente Gabriel Boric llegó caminando al liceo industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas para emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Antes de ingresar al recinto, el Mandatario hizo un llamado "a votar, a seguir construyendo nuestra democracia".

Luego de sufragar, el jefe de Estado llamó a la ciudadanía a participar del proceso electoral y dijo que "la democracia se cuida todos los dias, pero es en este momento donde todos los ciudadanos nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido".

"La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias", dijo Boric, para luego agregar que "quien sea electo va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos y chilenas".

El Mandatario además destacó el sistema electoral y dijo que "tenemos un sistema electoral que es un orgullo. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile. Vaya mi reconocmiento al Servel y todos sus trabajadores y trabajadoras, a los y las vocales de mesa y apoderados y apoderadas".

El Presidente manifestó que "le aseguro a ambos candidatos que de ganar van a contar con todo el respaldo de la institucionalidad chilena".

Sostuvo que "conocido el resultado, llamaré a quien gane la elección y a quien pierda".

Enfatizó que su administración gobernará hasta el último día y llamó a no bajar el ritmo del trabajo público.

“Chile se cuida. No hay tiempo para relajarse” y finalmente, expuso que “acá se gobierna hasta el último día. Hasta el 11 de marzo, y tenemos mucha pega por delante, en conjunto con el Parlamento, pero también de gestión”, sostiene.

(Imagen: @RadioDuna)

