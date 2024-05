Boric en reunión con secretario general de la ONU pide levantar bloqueo de EE.UU. y avanzar "hacia la democratización" de Cuba

El presidente Gabriel Boric y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se reunieron en La Moneda para abordar distintas materias de la contingencia internacional, derechos humanos y en particular la delicada situación política y social que viven países como Haití y Cuba.

"En donde hoy día se está pasando hambre y en donde es necesario de una vez por todas combatir el bloqueo unilateral, además de avanzar hacia la democratización dentro del mismo país, el bloqueo unilateral, por cierto, por parte de Estados Unidos”, señaló el Mandatario respecto a la situación que vive actualmente el archipiélago.

“Declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo, no solo es falso, sino que nos violenta, por lo que instamos a EE.UU. a seguir la línea que tuvo el gobierno de Barack Obama, cuando lo sacó de esa infame lista, que ya lleva tres años repitiéndose y que tanto daño le hace, no al Gobierno, sino al pueblo cubano que no lo merece”, agregó.

Respecto a Haití, Boric expresó que “está hoy día en una situación tremenda, tremendamente crítica en muchos sectores dominados por pandillas criminales, en donde no podemos mirar para el lado frente a esta crisis”.

También el jefe de Estado analizó junto a Guterres el conflicto armado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y la guerra en Ucrania, de la cual señaló que es “producto de una invasión ilegal por parte de Rusia".

PURANOTICIA