Boric despide a Camilo Escalona: "Gracias a él y su generación estamos aquí"

El expresidente Gabriel Boric realizó un emotivo homenaje a Camilo Escalona, tras su fallecimiento a los 71 años.

"Me lo imagino a los 16 años consciente de que desde los jóvenes secundarios había que defender al gobierno popular. Lo pienso durante la dictadura, en Chile, haciendo lo más difícil que era organizarse cuando en ello se arriesgaba la vida", escribió el exmandatario en su cuenta de X en referencia a los primeros años de Escalona en la política.

"Lo leo en los primeros años de la transición, empujando los límites que imponían los poderes fácticos que siempre enfrentó. Lo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, con esa mezcla de enojo y comprensión a nuestras críticas. Lo veo apoyando firmemente a nuestro gobierno, cuando hubiese sido más fácil tomar palco", añadió.

"Ayer (jueves), en compañía de su compañera Jimena me despedí de él, y le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso, porque gracias a él y su generación nosotros estamos aquí. Un abrazo compañero, a ti y a todo el Partido Socialista de Chile. Mis eternos respetos", cerró.

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