Boric cuestiona carta de empresarios a candidatos de oposición: "Grupos pequeños de poder terminan decidiendo"

El Presidente Gabriel Boric criticó al empresariado, en particular por una carta que enviaron en julio pasado,al diario El Mercurio, llamando a la derecha a unirse para llegar a La Moneda.

"Necesitamos más dirigentes y dirigentas sociales en todos los ámbitos. Una democracia se fortalece con más diversidad porque si no, si no hay dirigentes sociales como ustedes, el poder se concentra. No sé si vieron a grandes empresarios firmando una carta en un diario exigiéndole a la derecha que tenía que comportarse de tal manera", señaló el Mandatario en su alocución a los asistentes a la ceremonia de premiación por el Día de la Dirigencia Social y Comunitaria.

"Cuando no hay democracia viva, no es el mejor término en este momento, pero cuando no hay democracia que esté en todas partes, al final lo que termina pasando es que grupos pequeños de poder terminan decidiendo no ante la sociedad entera", agregó.

Y luego agregó a los presentes: "Me saco el sombrero con la pega que ustedes hacen cotidianamente, con el amor que tienen por su comunidad, que se presentan en tantas dimensiones distintas".

La mención del Presidente se refería a "la carta abierta a José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser y a los dirigentes y candidatos al Congreso de la oposición al gobierno", que fue publicada en julio.

La misiva fue suscrita por 167 personas, pero sumó cientos de adherentes posterior a la publicación. Entre ellos, seis exministros de los gobiernos de Sebastián Piñera: Alfredo Moreno, Carolina Schmidt, Hernán de Solminihac, Loreto Silva, Fernando Echeverría, Gerardo Varela.

La carta señala que "Chile necesita un cambio y si actuamos unidos tenemos la oportunidad histórica de ganar la presidencia y el Congreso para lograr ese cambio". Además, advierte que, en caso contrario, de ir divididos, se corre el riesgo de perder ambas instancias y, aseguran, profundizar la crisis económica, "con la presidencia a cargo de una militante del Partido Comunista y un Congreso afín a sus ideas".

