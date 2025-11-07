Boric asistirá a la asunción de Rodrigo Paz Pereira: Desde 2006 que un Presidente chileno no participaba en cambio de mando en Bolivia

El Presidente Gabriel Boric junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, aterrizaron en La Paz, Bolivia, para asistir a la Transmisión de Mando Presidencial del nuevo mandatario Rodrigo Paz Pereira

La ceremonia de quien sucederá a Luis Arce, se realizará este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Tras 19 años, un jefe de Estado chileno vuelve a asistir a un cambio de mando en el país vecino, tras la participación del Presidente Ricardo Lagos en la primera investidura de Evo Morales en 2006.

Desde Presidencia destacaron que, en los últimos años, la cooperación entre Chile y Bolivia se ha fortalecido. Dentro de los avances de la agenda bilateral, destaca la Hoja de Ruta Consular de 2022 y la firma de una serie de acuerdos en materia de seguridad, suscritos entre 2023 y 2024, para fortalecer las acciones contra el crimen trasnacional organizado y la prevención, investigación y asistencia a víctimas de trata de personas, entre otras materias.

Asimismo, resaltan el nuevo impulso de la relación bilateral, que se tradujo en la reactivación de un importante cronograma de reuniones, como el Comité de Frontera e Integración, la creación de la Mesa de Recursos Hídricos Transfronterizos, la Reunión de la Comisión Administradora del ACE 22 y la Comixta de Drogas y Delitos Conexos.

(Imagen: Presidencia)

PURANOTICIA