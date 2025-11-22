Boric advierte por calor extremo y pide precaución ante riesgo de incendios

El intenso calor previsto para este fin de semana activó una advertencia presidencial. A través de su cuenta de X, el Presidente Gabriel Boric pidió a la ciudadanía actuar con precaución frente a las temperaturas extremas que afectarán a varias regiones del país, especialmente entre este sábado y domingo.

El Mandatario subrayó que el aumento sostenido del calor incrementa el riesgo de incendios forestales en zonas de vegetación seca. Por ello, instó a la población a tomar “todas las medidas de precaución”, con el fin de evitar situaciones de emergencia que puedan propagarse rápidamente.

Posibilidad de ola de calor y máximas cercanas a los 40 °C

De acuerdo con los meteorólogos, el fenómeno no solo será puntual, sino que podría mantenerse en el tiempo. Se prevé que, si las altas temperaturas se extienden durante más de tres días superando el promedio estacional, la situación se catalogaría como ola de calor.

Entre las zonas más vulnerables se encuentran sectores interiores de la zona centro-sur. La especialista de Meteored, Viviana Urbina, advirtió que “el núcleo de temperaturas extremas se moverá hacia el centro sur durante el domingo, dejando máximas que se acercarían peligrosamente a los 40 °C en sectores de O’Higgins, Maule y Ñuble”.

El llamado presidencial coincide con este escenario crítico, donde una combinación de calor, baja humedad y viento genera condiciones propensas para la rápida expansión del fuego. Mientras las autoridades monitorean el panorama, el mensaje apunta a la prevención como principal herramienta para evitar incendios durante la jornada.

PURANOTICIA