Bono Marzo subirá a $66.834 por carga a partir de febrero de 2026

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó el reajuste anual del valor de Aporte Familiar Permanente por causante, exBono Marzo, beneficio del Estado destinado a apoyar a las familias de menores ingresos del país.

De acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró un aumento de 3,5% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el monto del beneficio por causante aumentará desde $64.574 en 2025 hasta $66.834, reajuste que comenzará a regir a partir del 1 de febrero de 2026.

Durante 2025, este aporte fue entregado a 1 millón 967 mil 243 personas beneficiarias y tuvo un alcance total de 3 millones 759 mil cargas familiares que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley N°20.743, consolidándose como una de las principales herramientas de apoyo económico directo del sistema de seguridad social.

El Aporte Familiar Permanente es pagado una vez al año por el Instituto de Previsión Social (IPS) a las familias que, al 31 de diciembre del año anterior, cumplían con alguna de las siguientes condiciones: ser beneficiarias de Subsidio Familiar; recibir pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares; o pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Este beneficio no requiere postulación, ya que el Estado determina automáticamente a las personas que cumplen los requisitos. La información oficial de beneficiarios será publicada a partir de la segunda quincena de febrero de 2026 en los sitios www.aportefamiliar.cl y www.chileatiende.cl, con la difusión de la primera de las tres nóminas correspondientes.

