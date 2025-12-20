Bomberos rinden último homenaje a Paul Valenzuela con simbólico paso por La Moneda

El cortejo fúnebre del bombero Paul Valenzuela se transformó este sábado en una sentida manifestación de respeto y recogimiento al recorrer el frontis del Palacio de La Moneda, en el corazón de Santiago. El paso del féretro por el principal símbolo republicano del país marcó uno de los momentos más conmovedores del homenaje al voluntario fallecido en acto de servicio.

Valenzuela, de 36 años, perdió la vida el jueves tras un derrumbe mientras combatía un incendio estructural. Ayudante primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad” del Cuerpo de Bomberos de Santiago, había ingresado a la institución en 2017, destacándose por su vocación, compromiso y entrega al servicio público.

El Presidente Gabriel Boric asistió a su velorio y decretó duelo nacional, subrayando el profundo reconocimiento del Estado a la labor de Bomberos. La decisión buscó “honrar y expresar nuestros respetos a la memoria” de un voluntario que encarnó el espíritu de sacrificio que caracteriza a la institución.

Desde Bomberos de Santiago, su superintendente Gabriel Huerta expresó el pesar de la organización y recalcó que la prioridad es acompañar a la familia del voluntario fallecido. Para la ceremonia fúnebre se espera la presencia de delegaciones bomberiles de todo el país, en una despedida que simboliza la unidad y el respeto de Chile hacia quienes arriesgan su vida por la comunidad.

PURANOTICIA