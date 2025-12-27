Bomberos controla incendio en outlet del centro de Santiago tras amplio operativo

Un incendio afectó la tarde de este sábado un inmueble comercial en el eje de la Alameda con calle Maipú, movilizando a 19 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago y cerca de 250 voluntarios, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y garantizar la seguridad del sector.

Durante las primeras horas, el fuego se mantuvo fuera de control, lo que obligó a suspender el tránsito vehicular en calle Maipú hacia el norte y en la Alameda hacia el poniente, facilitando el acceso de los equipos de emergencia al lugar.

El comandante Giorgio Tromben explicó que el incendio afectó principalmente a un outlet con locales de comida, bodegas y artículos diversos, con propagación hacia un local conectado internamente, lo que complejizó las labores de contención. Tras horas de esfuerzo, Bomberos logró controlar la emergencia y comenzó labores de ventilación y evaluación del inmueble.

Actualmente, se realizan entrevistas y levantamiento de información para determinar el origen del incendio. Una de las hipótesis iniciales apunta a trabajos de remodelación en el local como posible causa, aunque la investigación sigue en desarrollo para confirmar los antecedentes.

PURANOTICIA