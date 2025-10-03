Bomberos controla incendio en Costanera Center y trabaja en ventilación para reapertura

Bomberos dio por controlado el incendio en el interior del centro comercial Costanera Center y en estos momentos trabaja en la ventilación del recinto para permitir el ingreso de trabajadores y púbico. La emergencia ocasionó trastornos en el tránsito en un amplio sector de av. Providencia con Tobalaba.

La alerta se dio alrededor de las 5:30 horas debido a la emanación de humo desde el techo de la tienda Skechers de productos deportivos, ubicada en el tercer piso. El comandante de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, informó que "el fuego preliminarmente comienza en una pantalla corporativa".

"Bomberos trabajó principalmente la extinción y evitar la propagación a tiendas colindantes y superiores, en este momento la situación se encuentra controlada, se trabaja solamente en la ventilación y se estima que el lugar podría abrir sus puertas a las 10 horas", añadió.

“En estos momentos, las dificultades que hemos tenido es que viene la masa de trabajo de inicio de jornada de las 7 de la mañana, donde hay varias personas que trabajan acá. Entonces, estamos manteniendo el no ingreso hasta que tengamos la situación controlada y ventilada en los pisos superiores”, explicó.

