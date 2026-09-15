Boccardo asegura que destrucción de empleos y aumento de la informalidad laboral "no se observaron" durante el Gobierno de Boric

El exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, advirtió que la economía chilena está destruyendo empleos por primera vez en 15 años, excluyendo el período de la pandemia, con una caída de 170 mil puestos desde marzo y 17 mil solo durante el último trimestre.

“Por primera vez en 15 años, si uno descuenta la pandemia, nuestra economía destruye empleos”, aseguró en entrevista con radio Pauta, destacando que en el último trimestre se perdieron 17.000 puestos de trabajo y que, desde marzo, la ocupación registra una caída de 170.000 plazas.

La exautoridad, además de la eliminación de puestos de trabajo, destacó el aumento de la informalidad: “Esos dos elementos no se observaron durante el Gobierno de Gabriel Boric”, aseguró.

Boccardo cuestionó los reparos planteados por las autoridades económicas al impacto que tuvieron en el mercado laboral algunas políticas impulsadas durante el gobierno anterior, entre ellas el incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el mayor aporte previsional que deben asumir los empleadores.

“El único dato serio que conocemos es el acotado efecto que tuvo el salario mínimo en la desocupación”, aseguro.

Agregó que “el propio informe del Banco Central dijo que los principales factores que explicaban la actual desocupación eran la baja de crecimiento, el cambio tecnológico, el contexto internacional, y de hecho cifró en orden de 0,1 y 0,3 puntos el efecto en desempleo”.

En la misma línea, se le consultó por las críticas formuladas por la Presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien también asignó responsabilidad al actual momento a las 40 horas y al aumento de las cotizaciones.

“La actual CPC tiene memoria de corto plazo, ya que durante el estallido social actores empresariales importantes entendieron que había problemas de desigualdad en Chile que obligaban a abordar el problema de los salarios, de las jornadas, de las pensiones”, agregó.

Y finalizó asegurando que “si es que creemos que hay mecanismos de apoyo específico a las pymes, subsidios que les permitan atravesar esta coyuntura, incentivos para que justamente enfrenten esta nueva realidad que era necesaria para el país, discutámoslo. Pero no digamos que por dos años de coyuntura económica compleja donde hay muchos factores sobre la mesa la única medida concreta que se está abordando es echar para atrás la agenda laboral”.

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