Biministro Mas responsabiliza a "decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior" por desplome del fondo E

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó este jueves que el Gobierno mantiene bajo seguimiento el desempeño del fondo E de las AFP, que atraviesa uno de sus períodos más complejos desde su creación.

Entre enero y septiembre, dicho fondo acumula una caída real de 10,39% en promedio, según el último informe de la Superintendencia de Pensiones.

"Estamos monitoreándolo como Gobierno", sostuvo tras el comité económico realizado en La Moneda y aseguró que la situación se debe a "decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior y que se corrigieron al inicio de este Gobierno, o si no el efecto podría haber sido mucho peor".

Además, afirmó que “no vemos un riesgo económico mayor que el que ha dado a conocer hasta el momento”.

A esto se suma la entrada en vigor, el próximo 4 de noviembre, de nuevos límites al riesgo de derivados establecidos por la Superintendencia de Pensiones. La normativa obligará a las administradoras a reducir parte de estas posiciones en un escenario en que los costos de hacerlo son más elevados.

Cabe señalar que pese a ser la alternativa de menor riesgo dentro del sistema previsional, el fonde E concentra principalmente a afiliados de entre 30 y 45 años. Además, cerca de uno de cada diez de sus cotizantes tiene 60 años, por lo que se encuentra próximo a la edad de jubilación.

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