La encuesta Data Influye, difundida este miércoles, reveló una nueva caída en la evaluación del presidente José Antonio Kast. Según los resultados, la aprobación al Mandatario alcanza un 20% (-5 puntos), mientras que la desaprobación llega al 70% (+12 puntos), registrando los peores índices desde el inicio de su mandato en la serie de esta medición.

En cuanto a la evaluación de las instituciones políticas, el Gobierno registra un 21% de aprobación y un 69% de desaprobación. Por su parte, la oposición obtiene un 26% de aprobación y un 50% de desaprobación.

Asimismo, un 51% de los encuestados considera que, aunque Kast modifique su forma de gobernar, será difícil que logre recuperar el apoyo perdido. En contraste, un 30% estima que, mediante cambios en su gestión, el Presidente podría recuperar parte o gran parte de ese respaldo.

Respecto de los factores que influyen en las decisiones del mandatario, un 39% considera que sus convicciones ideológicas son las que priman, seguido por la opinión de sus asesores y personas de confianza, con un 17%, y el bienestar y las necesidades de la mayoría de los chilenos, con un 13%.

Finalmente, al ser consultados sobre la forma en que el Presidente toma sus decisiones, un 26% considera que Kast cambia frecuentemente sus decisiones, mientras que un 20% opina que delega las decisiones importantes. Otro 20% estima que toma las decisiones necesarias, incluso cuando estas son difíciles.

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