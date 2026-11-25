El mandatario registra sus peores cifras desde el inicio de su gobierno en esta medición. Además, un 51% de los encuestados cree que difícilmente recuperará el respaldo perdido aunque cambie su forma de gobernar, y un 39% opina que sus convicciones ideológicas priman al tomar decisiones.
La encuesta Data Influye, difundida este miércoles, reveló una nueva caída en la evaluación del presidente José Antonio Kast. Según los resultados, la aprobación al Mandatario alcanza un 20% (-5 puntos), mientras que la desaprobación llega al 70% (+12 puntos), registrando los peores índices desde el inicio de su mandato en la serie de esta medición.
En cuanto a la evaluación de las instituciones políticas, el Gobierno registra un 21% de aprobación y un 69% de desaprobación. Por su parte, la oposición obtiene un 26% de aprobación y un 50% de desaprobación.
Asimismo, un 51% de los encuestados considera que, aunque Kast modifique su forma de gobernar, será difícil que logre recuperar el apoyo perdido. En contraste, un 30% estima que, mediante cambios en su gestión, el Presidente podría recuperar parte o gran parte de ese respaldo.
Respecto de los factores que influyen en las decisiones del mandatario, un 39% considera que sus convicciones ideológicas son las que priman, seguido por la opinión de sus asesores y personas de confianza, con un 17%, y el bienestar y las necesidades de la mayoría de los chilenos, con un 13%.
Finalmente, al ser consultados sobre la forma en que el Presidente toma sus decisiones, un 26% considera que Kast cambia frecuentemente sus decisiones, mientras que un 20% opina que delega las decisiones importantes. Otro 20% estima que toma las decisiones necesarias, incluso cuando estas son difíciles.
PURANOTICIA