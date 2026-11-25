Cinco personas fueron detenidas por Carabineros, que además decomisó dos armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas, tras un procedimiento policial realizado en la comuna de Conchalí, luego de que un grupo de sujetos efectuara disparos al aire y provocara disturbios.

El operativo se desarrolló cerca de las 22:15 horas en la intersección de Salamanca con Héroes de la Concepción, donde personal policial constató la presencia de aproximadamente 200 personas que participaban en la conmemoración del fallecimiento de un hincha de Colo-Colo.

En el lugar se registraba el lanzamiento de fuegos artificiales y disparos injustificados. Al percatarse de la presencia de Carabineros, varios sujetos comenzaron a huir en distintas direcciones. Sin embargo, el despliegue policial permitió detener a un grupo de cinco individuos.

Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron dos armas de fuego, municiones, un automóvil y bolsas dosificadas que contenían una sustancia de color blanco. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, junto con los detenidos.

Los aprehendidos fueron identificados como J.F.M.L., de 23 años; K.A.B.M., de 25 años, quien registra antecedentes; M.A.M.S., de 21 años, también con antecedentes; N.A.S.V., de 21 años, sin antecedentes; y G.S.V., de 21 años, chileno y sin antecedentes.

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