El Senado aprobó en particular el proyecto que regula la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal. El texto pasó a su segundo trámite a la Cámara de Diputados.

La iniciativa iniciada en moción de los senadores Juan Luis Castro y Javier Macaya y de la senadora Ximena Ordenes, además de los exsenadores Francisco Chahuán y Juan Ignacio Latorre, establece penas de cárcel a la venta ilegal, falsificación y robo de medicamentos.

En el debate se advirtió que en las ferias libres "hoy ya no se venden solo analgésicos de manera irregular, sino que estamos hablando de ansiolíticos o fármacos para bajar de peso. Esto es complicado porque existe un alto riesgo de intoxicaciones y qué decir, de las prácticas de automedicación".

También se indicó que "sabemos que las personas compran en la calle o la feria para ahorrar. Esto habla del alto gasto de bolsillo de la población, pero esto no justifica esta práctica. Este proyecto fiscaliza toda la cadena desde la importación de los productos a su venta".

Asimismo, se precisó que "hoy el derecho penal solo persigue la venta ilegal de sicotrópicos, pero sabemos que las redes organizadas van más allá y todo medicamento que no está prescrito por un profesional no debe ser consumido".

MEDICAMENTES DECOMISADOS

Un dato que entregaron los senadores fue que el año pasado se decomisaron 17 millones y medio de medicamentos adquiridos de manera ilícita. "No estamos hablando de algo menor, es casi un remedio por chileno. Hay que tener cuidado con los antibióticos aún más por la resistencia que generan", se advirtió.

También se relevó que "uno de los mayores logros de este proyecto es que se termina o desincentiva el mercado negro, y también se penaliza la falsificación que es sin duda un peligro para la población".

Dado lo anterior las y los senadores valoraron que "se sancione a profesionales que cometen estos delitos y a los establecimientos farmacéuticos que venden sin receta o desvían el volumen incompatible con el uso personal".

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