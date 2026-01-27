Biministro García por fin de concesión a Enel dice que "mientras no haya fallos es inconducente e imprudente avanzar en otras materias"

El masivo corte de electricidad que afectó a la zona central en agosto de 2024 continúa generando repercusiones para Enel, mientras el Gobierno define los pasos a seguir respecto de la concesión de la empresa.

El apagón, provocado por un fuerte temporal de viento, dejó sin suministro a cerca de 700 mil clientes y, una semana después, aún mantenía a más de 120 mil hogares sin energía.

Tras el episodio, el Ejecutivo anunció el 7 de agosto de ese año el inicio de un proceso administrativo para evaluar la caducidad de la concesión de la firma italiana. Posteriormente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio inicio al procedimiento para elaborar un informe técnico, el que se espera sea entregado entre febrero y marzo próximos.

Este martes, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, se refirió a la situación de Enel y al futuro de la concesión, considerando que resta cerca de un mes y medio para el cambio de administración. Al respecto, señaló que “La Superintendencia de Electricidad y Combustible ya ha establecido multas para Enel. Enel optó por llevar esas multas a los tribunales y los tribunales están analizando la situación. Mientras no haya fallos es inconducente e imprudente avanzar en otras materias“.

La autoridad recordó que la SEC impuso sanciones históricas a la empresa en enero y julio del año pasado por los incumplimientos asociados al apagón de 2024, acumulando multas por cerca de $27 mil millones. En octubre de ese mismo año, Enel presentó un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra 2.233 resoluciones del organismo fiscalizador, luego de que la SEC rechazara la mayoría de las solicitudes de la empresa para calificar las interrupciones como un caso de fuerza mayor.

En su presentación judicial, la compañía argumentó que “Las condiciones meteorológicas del sistema frontal que azotó a la región Metropolitana el 1 y 2 de agosto de 2024 no fueron pronosticadas con la debida anticipación ni con la certeza razonable esperada para estos eventos, ya que no era previsible que ocurriera un evento climático de estas características”.

No obstante, fuentes conocedoras del proceso señalan que la resolución del informe técnico de la SEC y la eventual decisión del Gobierno respecto de la concesión seguirían caminos paralelos, y que la determinación política no necesariamente dependería de los fallos judiciales pendientes.

PURANOTICIA