Biministro García destacó la aprobación del primer proyecto de amoníaco e hidrógeno verde del país

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, destacó la importancia de la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta de manera unánime al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Volta-Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde” que se desarrollará en la comuna de Mejillones.

La autoridad señaló que “estamos hablando de una inversión de US$2.500 millones, una de las iniciativas industriales más importantes en tramitación en el país, lo que posiciona a Chile como un actor relevante en la producción de amoníaco verde y en el desarrollo de una nueva industria asociada al hidrógeno verde”.

“Este proyecto demuestra que es posible avanzar en inversiones de gran escala con altos estándares ambientales, generando empleo, encadenamientos productivos y aportando a la diversificación de nuestra matriz productiva y exportadora”, indicó.

Asimismo, destacó que se trata de “una señal concreta de confianza en Chile y en el trabajo que estamos impulsando para compatibilizar crecimiento económico, desarrollo territorial y transición energética”.

El proyecto impulsado por Mejillones Ammonia Energy (MAE), contempla una producción nominal proyectada de 620.000 toneladas anuales de amoníaco verde y se realizará en dos fases, iniciando con la mitad de la capacidad total de producción para aumentar la totalidad en una segunda etapa.

“Acá tenemos un proyecto de inversión dispuesto a partir y a un comprador chileno dispuesto a comprar. Esperamos que pronto se apruebe el proyecto de ley de hidrógeno verde que hace más viable este tipo de industria a través de un subsidio a la demanda por amoníaco e hidrógeno verde”, indicó el biministro.

Además, recordó que “con esta aprobación, ya son tres las RCA obtenidas este año para hidrógeno verde, sumando la del Distrito Minero y la Planta de Combustible Sintético de Cabo Negro, que representan una inversión acumulada de US$3.771 millones y una capacidad de 1.252 MW de electrólisis”.

El biministro García explicó que la tramitación de proyecto Volta se completó en solo 642 días, lo que representa un 40% menos que el promedio anual de tramitaciones en 2025.

PURANOTICIA