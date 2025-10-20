Biministro García anuncia acuerdo con Transelec para la devolución de cobros en exceso en cuentas de la luz

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó que el Gobierno llegó a un acuerdo con la empresa transmisora Transelec para la devolución de los cobros en exceso del consumo eléctrico.

En la Semana de las MiPymes y Cooperativas 2025, la autoridad señaló que "hemos comprobado que una empresa transmisora también tuvo un cobro adicional al que correspondía. Nos hemos puesto en contacto con esa empresa y ellos han manifestado su disposición a compensar a las personas por eso".

El secretario de Estado explicó que el cobro excesivo se debió a "una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital y el capital se usa para fijar las tarifas".

Complementó señalando que "la propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos las hizo ver, y hemos convenido en que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo".

En cuanto a las generadoras de electricidad, aún no se han pronunciado sobre devolución de los cobros en exceso. Al respecto, el biministro García se mostró dispuesto a impulsar una ley corta.

