El titular de las carteras de Economía y Energía explicó que el cobro excesivo se debió a "una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital y el capital se usa para fijar las tarifas".

Biministro García anuncia acuerdo con Transelec para la devolución de cobros en exceso en cuentas de la luz
Lunes 20 de octubre de 2025 13:25
El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó que el Gobierno llegó a un acuerdo con la empresa transmisora Transelec para la devolución de los cobros en exceso del consumo eléctrico.

En la Semana de las MiPymes y Cooperativas 2025, la autoridad señaló que "hemos comprobado que una empresa transmisora también tuvo un cobro adicional al que correspondía. Nos hemos puesto en contacto con esa empresa y ellos han manifestado su disposición a compensar a las personas por eso".

El secretario de Estado explicó que el cobro excesivo se debió a "una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital y el capital se usa para fijar las tarifas".

Complementó señalando que "la propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos las hizo ver, y hemos convenido en que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo".

En cuanto a las generadoras de electricidad, aún no se han pronunciado sobre devolución de los cobros en exceso. Al respecto, el biministro García se mostró dispuesto a impulsar una ley corta.

