Biministro Alvarado tras asumir como vocero de La Moneda: “Este es un Gobierno de emergencia”

Tras el cambio de gabinete adoptado por el Presidente José Antonio Kast, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que éste es un Gobierno "de emergencia" que permanentemente está evaluando y tomando decisiones.

El secretario de Estado asumió su nueva función de ministro Secretario General de Gobierno en reemplazo de Mara Sedini, en el cambio de gabinete más rápido (69 días) desde el retorno a la democracia en 1990.

Tras la ceremonia en La Moneda, el biministro señaló que "el Presidente de la República ha decidido ajustar parte de su gabinete. Tal como lo señaló, este es un gobierno de emergencia que permanentemente está evaluando, reflexionando y tomando decisiones".

También dijo que asume su nuevo rol de vocero "con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad con que siempre he asumido mis funciones públicas".

"Queremos, paso a paso, que la ciudadanía entienda las razones de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo y mostrar con transparencia cómo el Gobierno del Presidente Kast va avanzando y se desarrolla en diferentes ámbitos del quehacer público", añadió.

"El objetivo del Gobierno es uno solo: que los ciudadanos de nuestro país tengan un mejor bienestar. Esa es nuestra misión, ese es nuestro desafío, ese es nuestro compromiso", enfatizó.

"Este es un Gobierno que dialoga, este es un Gobierno que escucha, este es un Gobierno que está disponible para construir entre todos un mejor país", cerró junto con agradecer el aporte de Trinidad Steinert y Mara Sedini.

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