Biministro Alvarado afirma que el Gobierno "no se transformará en comentarista" de los dichos de Milei en el Foro Madrid

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, abordó las declaraciones que realizó el presidente de Argentina, Javier Milei, durante su discurso en el Foro Madrid que se llevó a cabo en el país.

Al respecto, indicó que el “Gobierno no se transformará en comentarista de sus expresiones” y manifestó que “no vamos a transformar los dichos del presidente Milei en un foro especial, en un factor de controversia política interna".

En cuanto a la polémica por el Decreto 457 de Argentina, el secretario de Estado sostuvo que “el Gobierno lo ha dicho fuerte y claro: el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno. Eso está establecido en el Tratado de Límites de 1881 y en el Tratado de Paz y Amistad de 1984".

"Por lo tanto, el Estrecho de Magallanes es chileno, Argentina no tiene soberanía sobre el mismo y tampoco la tendrá. Es un punto debidamente zanjado", recalcó.

En cuanto al tiempo de Argentina para formalizar modificaciones administrativas, el biministro afirmó que "ellos verán el momento en que lo hacen, pero aquí lo que interesa y lo que manda es lo que está pactado en los tratados".

Por otro lado, durante la vocería, Alvarado comentó sobre las convocatorias de este fin de semana en conmemoración del 11 de septiembre y aseguró que el Gobierno adoptará las medidas preventivas necesarias para garantizar el orden público y la normalidad en la vida cotidiana de las personas.

Respecto a la conmemoración del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, la autoridad expresó que "es una fecha en que el país se pronunció respecto a reformas constitucionales, primó el sentido común y fue derrotada la aspiración de refundar nuestro país. Quienes votaron Rechazo tienen el legítimo derecho de recordar y celebrar este día".

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