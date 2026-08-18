Biministro Alvarado advierte por posible feriado del jueves 17 de septiembre: "Tiene múltiples consecuencias para el PIB"

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió a las iniciativas que buscan declarar feriado el jueves 17 de septiembre y sostuvo que el Ejecutivo espera que "no se innove en la materia".

En el marco de una inspección al Complejo Fronterizo Los Fronterizos, explicó que "el sistema de feriados para el mes de septiembre quedó resuelto hace bastante tiempo atrás en el mismo Congreso Nacional, por un acuerdo transversal de todas las bancadas políticas, en orden a definir cuáles eran las condiciones sobre las cuales se generaba un día adicional de feriado, que no es el caso de este año".

Respecto a las iniciativas parlamentarias, el secretario de Estado afirmó que "el Ejecutivo no tiene ninguna atribución para inhibirlas y la Cámara de Diputados si tiene la disposición de declararlas admisibles o inadmisibles".

"Uno esperaría que cuando estas cosas están resueltas o están definidas, no se innove en la materia. Espero que ese trámite legislativo, al final del día, no transforme un día adicional de feriado", añadió.

Y aseguró que aquello tendría "múltiples consecuencias para el PIB, la construcción económica del país, y en definitiva, tal como lo señalé, ya está normado, está arreglado".

Finalmente, el biministro Alvarado recalcó que "antes de que se llegara a ese acuerdo transversal, todos los años existían iniciativas de feriados más o feriados menos que confunden finalmente a la opinión pública" y mencionó que para el Gobierno, la condición de feriados para este año está absolutamente definida".

PURANOTICIA