"Bienvenido a Yáber don Satanás": Rodrigo Topelberg relató desconocidos detalles de su estadía en la cárcel con Hermosilla y los Sauer

Rodrigo Topelberg, responsable de compartir el audio que mantiene en prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla, relató cómo fue su encuentro con él en el anexo penitenciario de Capitán Yáber, donde estuvo recluido.

En entrevista con Mega, el ingeniero en administración de empresas detalló también cómo difundió la grabación que le entregó la abogada Leonarda Villalobos, también en prisión preventiva,

"Me lo muestra por unos breves segundos. No lo podía creer, no puedo escucharlo. Ella iba a mi casa e insistía que lo escuchara, pero yo anímicamente no podía. Era demasiado fuerte escuchar la risa de Daniel Sauer, la traición, los ilícitos, la confabulación, pese a que me exculpaban al decir que no me tenían que decir", comentó Topelberg.

"Me cuesta escucharlo, es por eso que ella (Villalobos) se lo envía a mi señora y mi señora me hace entrar en razón de que lo tengo que escuchar, y durante los próximos seis días empiezo a escucharlo... Me demoro varios días en escucharlo", agregó.

Al ser consultado si antes del audio no sabía lo que pasaba, respondió que "veníamos de una suspensión en la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), había problemas de liquidez, pero jamás los ilícitos, falsificación de facturas, ni toda la gravedad del caso".

En ese sentido, afirmó que "la primera vez lo escucho una vez y, luego de que pongo mis querellas, hago una autodenuncia a la CMF, una denuncia al Servicio de Impuestos Internos y solicitó al Ministerio Público declarar que me ayuden, colaborar con ellos, lo que no tuvo éxito”.

"Los nombres yo no los manejaba muy bien, yo no estaba en el día a día en la operativa del factoring, empiezo a estudiar un poco y me doy cuenta lo grande que es esto", agregó.

Rodrigo Topelberg contó que "Leonarda (Villalobos) estaba muy preocupada porque ella había invertido también plata en Factop. Me empieza a decir que hay facturas falsas y cosas así. Yo nunca la pesqué mucho porque es súper mentirosa. Le dije 'dame una prueba' y ahí es cuando me trae este audio".

En cuanto a lo difícil que es creer que no entendiera lo que eran las facturas ideológicamente falsas, reiteró que "no lo sabía ni tampoco sabía que había facturas falsas ocupadas por ellos. Que se ocuparan estas facturas a favor y que fuera algo habitual, no tenía idea".

"No cometí ningún ilícito y no hay ninguna prueba de que yo lo haya cometido", destacó.

Sobre la difusión del audio, relató que "habían pasado tres meses que yo había hecho la denuncia en el Ministerio Público y no tenía respuesta, no se estaban moviendo. Mis abogados me decían que la causa era secreta, pero tenía de alguna manera que ejercer presión".

Topelberg comentó que para compartir el audio utilizó "un teléfono de prepago, sistema Android, comprado en efectivo. Yo temía mucho por las repercusiones que podía haber por esto, pese a que era obvio que era yo, si soy el único que se beneficia en ese audio. Pero igual traté de hacerlo anónimo y de la mejor manera".

Luego consiguió un número de WhatsApp del Reino Unido y convirtió el registro en MP3, hizo tres enlaces y los envió, haciéndose pasar por Daniel Sauer, bajo el nombre de "némesis", denominación que lo eligió por "un poco de melodrama, la verdad es que estaba un poco abrumado ahí, y un poco de mitología para darle dramatismo".

El ingeniero también calificó como "horrible" la relación con sus denunciados durante su paso por Capitán Yáber, contando que en Gendarmería le habían advertido que tenía que "portarse bien".

"Si uno se violenta con alguien o alguien le grita a alguien, tú te vas a Santiago 1, automáticamente. Entonces me advierten, como yo voy a estar con los Sauer, más encima en la misma pieza, si pasa algo me voy a Santiago 1", comentó.

Sobre su primer encuentro con los Sauer, afirmó que "no les hablé, pero al cabo del tercer o cuarto día uno ya empieza a convivir. Yo siempre era muy frío y muy distante, y ellos partieron del primer día 'hola Topi, cómo salimos de esta', y te empiezan a manipular un poco porque querían mis recursos para salir".

Agregó que durante los domingo en el recinto penitenciario era barbero. "Atendía a todos los reclusos. Incluso al principio atendí a los Sauer, pero la verdad me sentía miserable estar cortándoles el pelo, así que les corté el servicio".

Topelberg también contó que se encontró con Luis Hermosilla en el penal "el último día. Llegué, lo miré y le dije 'bienvenido a Yáber don Satanás', o algo así, y me entró al tiro: 'Hola, ¿cómo estás?, ¿cómo has estado?'".

"Yo lo metí ahí, pero veo a la persona que confabuló en mi contra y traté de formar una distancia y confrontarme a él y no hubo cómo, la manipulación llegó al tiro, me empezó a pedir consejos y dije 'aquí vamos de nuevo'. Le seguí la corriente. Tenía fe de que iba a salir (de prisión)", recordó.

