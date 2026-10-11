Bienes Nacionales habilita visor para consultar daños por aluvión en Las Condes

El Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE), habilitó un visor de emergencia que permite consultar información territorial sobre las consecuencias del aluvión registrado en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

La plataforma reúne en un mapa interactivo información oficial sobre las zonas afectadas, los daños a viviendas, la afectación a personas y el estado de operatividad de infraestructura y servicios. De esta manera, facilita el acceso a antecedentes relevantes tanto para la ciudadanía como para las instituciones que participan en la respuesta a la emergencia.

A través de esta herramienta, las personas pueden visualizar las áreas afectadas por el aluvión y consultar el estado de establecimientos de salud, recintos educacionales e infraestructura vial de la zona.

Asimismo, el visor permite conocer la magnitud de los daños registrados en viviendas y la afectación a personas. Según los antecedentes disponibles en la plataforma, se contabilizan 22 viviendas con daño mayor, 1.960 con daño menor y seis personas afectadas.

Además, el visualizador identifica 51 equipamientos afectados y entrega información sobre 57 establecimientos de salud, los cuales figuran operativos.

Estos antecedentes permiten disponer de una visión territorial de las consecuencias de la emergencia, facilitando la identificación de infraestructura afectada y el seguimiento de las condiciones de los servicios en la zona.

Para su desarrollo, IDE Chile integró datos proporcionados por la Municipalidad de Las Condes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y el Servicio Nacional de Geología y Minería.

Gracias a esta integración, es posible consultar desde una misma plataforma antecedentes que provienen de distintas instituciones públicas, favoreciendo el acceso a información territorial para la evaluación de daños y la coordinación de las acciones de respuesta.

El visualizador está disponible para consulta pública en la página del ministerio y permite explorar la información territorial de la emergencia mediante un mapa interactivo.

PURANOTICIA