Bienes Nacionales activa regularización gratuita de títulos de dominio para damnificados por incendios en Ñuble y Biobío

Tras los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, el Ministerio de Bienes Nacionales activó un proceso extraordinario para la regularización de títulos de dominio, destinado a las familias damnificadas que no cuentan con documentación que acredite la propiedad de sus viviendas o terrenos.

La iniciativa se enmarca en el proceso de regularización por emergencia 2026, un mecanismo que se pone en marcha en contextos de catástrofe y que busca entregar certeza jurídica a quienes habitan inmuebles sin título de dominio, facilitando además el acceso a los procesos de reconstrucción. El trámite será gratuito y expedito para las personas que cuenten con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Desde la cartera explicaron que el procedimiento se rige por el Decreto Ley N° 2.695/79, que permite al ministerio regularizar la posesión material de un inmueble y otorgar el título de dominio correspondiente. En este caso, la excepcionalidad radica en la gratuidad del trámite y en la reducción de los plazos de tramitación, manteniéndose los requisitos legales vigentes que aplican a la regularización ordinaria.

El proceso está dirigido a personas que no poseen título de dominio del terreno o vivienda donde residen y que fueron afectadas por los incendios ocurridos en enero de 2026. Entre los requisitos se considera contar con la FIBE, que la propiedad se ubique en una zona declarada como afectada por la emergencia y que se acrediten las condiciones exigidas por la normativa de urbanización. El plazo máximo para presentar solicitudes de saneamiento del dominio por emergencia se extenderá hasta el 31 de julio de 2026.

En condiciones habituales, la regularización de un inmueble tiene un costo promedio de $442.185 a nivel nacional, cifra que puede variar según el tipo de propiedad. En el contexto de esta emergencia, el procedimiento no tendrá costo para las familias que cumplan con los requisitos establecidos.

El seremi de Bienes Nacionales del Biobío, Sebastián Artiaga, destacó que los incendios dejaron en evidencia una problemática de fondo relacionada con la informalidad en la tenencia de la tierra. “Muchas familias viven en sus hogares por años o incluso décadas pero sin tener un documento que los acredite como propietarios (…) que va a ser fundamental en todo el proceso de reconstrucción”, señaló.

Artiaga explicó que el proceso extraordinario contempla tanto la gratuidad como la reducción de los tiempos de tramitación. “Cuando hablamos de gratuidad es independiente del Registro Social de Hogares (…) y cuando hablamos de un procedimiento expedito, proyectamos una demora de aproximadamente 10 meses en que podamos tener el título de dominio”, indicó.

El seremi también subrayó el impacto económico que implica esta medida para las familias afectadas, considerando que el costo de una regularización puede bordear los 500 mil pesos. “Esto va a ser un beneficio directo al bolsillo de las familias respecto de ese ahorro”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que contar con el título de dominio es clave para acceder a ayudas estatales. “Otorga la seguridad y la certeza jurídica de vivir en lo propio y además es la base para que el Servicio de Vivienda y Urbanización pueda aplicar el subsidio para la construcción de la vivienda definitiva”, explicó.

Finalmente, Artiaga abordó la situación de quienes sí contaban con título de dominio, pero perdieron su documentación a causa de los incendios. “Estamos llevando adelante un proceso de reconstitución de la inscripción de regularización (…) lo vamos a hacer con cada una de las familias que han sido afectadas por este incendio forestal”, sostuvo.

