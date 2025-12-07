Bellolio: “Kast requerirá de Chile Vamos para asegurar gobernabilidad”

Jaime Bellolio, alcalde de Providencia y figura de la UDI, se refirió al respaldo entregado por Chile Vamos a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, subrayando que la coalición jugará un papel estratégico en un eventual gobierno republicano.

“Hoy no hay rendición, sino elección entre dos alternativas: un camino es el Partido Comunista y el otro es Kast, que pasó a la segunda vuelta. Lo que ocurra a partir del 15 de diciembre será distinto”, indicó Bellolio en conversación con La Tercera.

El jefe comunal enfatizó que la experiencia de Chile Vamos en la conducción del país será determinante. “Kast, como presidente electo, va a necesitar de Chile Vamos para gobernar. Nuestra trayectoria en dos gobiernos previos nos permite aportar no solo gobernabilidad, sino también la promoción de avances sustantivos en dignidad, derechos y desarrollo del país”, afirmó.

Consultado sobre la confluencia de miradas políticas dentro del bloque conservador, Bellolio aclaró que “hoy se trata de generar una convergencia en torno a una candidatura, y en el futuro habrá que formar una coalición sólida que permita gobernar con acuerdos que beneficien a la ciudadanía”.

Finalmente, el alcalde insistió en que el rol de Chile Vamos no será solo de vigilancia, sino de liderazgo constructivo. “Seremos un puente para la gobernabilidad y un promotor de los avances alcanzados, asegurando que un eventual gobierno de Kast pueda concretar los acuerdos necesarios para el país”.

PURANOTICIA