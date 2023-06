Beatriz Hevia sobre Consejo Constitucional: "Hay muchos temas que tienen que quedar abiertos"

La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Partido Republicano), se refirió al trabajo del órgano redactor y manifestó que "no podemos repetir errores del pasado".

En conversación con Tele13 Radio, Hevia aseguró que "hay que partir por encontrar los puntos de encuentro más que por las líneas rojas, creo que ha sido un error de nosotros si partimos por las líneas rojas, sobre todo porque tenemos un punto de inicio que es el texto de los expertos y creo que en base a eso hay que seguir construyendo acuerdo".

"Por supuesto que hay temas que para los republicanos son importantes, pero también para la izquierda hay temas que son importantes y no sé si todo eso tiene que quedar constitucionalizado. Creo que hay muchos temas que tienen que quedar abiertos para que el legislador vaya pudiendo ir adaptándolos o adecuándolos a la situación que vive el país cada vez", añadió.

En esta línea, manifestó que "no podemos repetir errores del pasado y que la ciudadanía se quede fuera o que sienta que no fue escuchada, sino que tenemos el convencimiento que va a haber una escucha y conversación real tanto en las audiencias como en las propuestas de iniciativa popular".

Al ser consultada respecto al aborto, la consejera expresó que "a mí me gusta la redacción de la Constitución actual que de hecho ha permitido el debate en torno al aborto y ha permitido que se establezca el aborto en tres causales, dejándolo a una política pública del legislador, más que a una imposición desde la constitución, sin perjuicio que nosotros estamos en contra del aborto y que nos gustaría que no hubiese un aborto libre de Chile".

"Tampoco sé si la sociedad quiere hoy día aborto libre, la Constitución anterior propuso un aborto libre y vimos la reacción que hubo en la ciudadanía, creo que es una discusión que va a haber que dar y quienes estén en esa comisión van a tener ver cuál es la mejor redacción para llegar a este punto de encuentro", subrayó.

Asimismo, indicó que "lo ideal es que lleguemos a amplios acuerdos, una señal de eso fue lo ocurrido el viernes donde no hay un sector imponiendo sus mayorías porque podría haberlo hecho y la idea es justamente lo otro, es sentarnos todos a conversar, ser todos escuchados, que la voz de todos sea parte de la mesa".

De esta forma, la presidenta del órgano redactor reiteró que "hay muchos temas que podrían quedar para el legislador efectivamente" como "temas de paridad podrían quedar al legislador y no consagrados en la Constitución que se pueden ir adecuando también a la situación que estamos viviendo de contingencia" y agregó que "vamos a tener ir identificándolos en la discusión también, probablemente ahí van a ir surgiendo los temas".

En cuanto a su primer discurso, aclaró que "yo lo que me refería es a un quiebre en el tejido social que tenemos hoy: veamos por ejemplo a padres que no pagan pensión, basura en caminos rurales, son cosas que han ido desquebrajando, pueden ser síntomas o causas, de lo que estamos viviendo en la sociedad, normas que no se respetan, normas del tránsito incluso, colusiones, abusos".

"Todos son síntomas de una sociedad rota y que tenemos que compartir un diagnóstico para ver como lo recomponemos, ahí por supuesto que la constitución no tiene la única tarea de recomponerlo y tampoco nuestra idea es imponer una solución, sino que abrir el debate", explicó Hevia.

