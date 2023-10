Beatriz Hevia admite que revisarán "en su mérito" observaciones de la Comisión Experta

Dirigentes y consejeros del Partido Republicano se reunieron luego de que este miércoles fuese el último día de votaciones en el pleno del Consejo Constitucional, con el fin de abordar lo que serán los siguientes pasos en el camino por una nueva Carta Magna.



Cabe recordar que ahora resta que el sábado el Consejo entregue su borrador de Texto Fundamental a la Comisión Experta de 24 miembros, mismos que elaboraron el anteproyecto anteriormente, quienes entre el domingo 8 y el jueves 12 de la próxima semana podrán hacer sus observaciones.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, señaló tras la cita que "los consejeros nunca van a perder su papel protagónico, van a ser quienes van a dar el voto a favor o en contra de lo que salga del Comité de Expertos y ellos van a tener que revisar que haya coherencia, el texto de manera general. Pero el gran trabajo que han hecho todos los consejeros es el corazón de este proyecto constitucional y ellos fueron los electos para este proceso".



"Hemos estado siempre abiertos al diálogo y más que ceder hay que buscar que es lo mejor para nuestro país, que es lo mejor para los chilenos y más allá de ceder en nuestras propias ideas es en favor de Chile", agregó.

Consultada por si en la tienda estarán dispuestos a cambios en algunas redacciones, aseveró que "el 4 de septiembre del año pasado la gente le dijo que no a la propuesta refundacional donde ponía al Estado en el centro y no a las personas. Lo que hace esta propuesta en general es poner a las personas en el centro, es devolverle la libertad de elección, que no sea el Estado quien decida por nosotros y en eso creo que hay una gran mayoría que está a favor de a libertad de elección".

Por su parte, la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, sostuvo que este "es un proceso continuo que se va complementando en las distintas etapas y por supuesto que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Si es que los expertos realizan observaciones vamos a analizarlas en su mérito en el pleno y las evaluaremos en esa manera".



"Yo espero que todos sean conscientes de que aquí nos requerimos a todos, hemos estado abiertos a conversar con todos", acotó.

