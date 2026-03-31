Bassaletti valora decisión de suspender recortes en Seguridad: "Hay ciertas cuestiones que si están en crisis es necesario mantener"

El diputado del Partido Republicano y exoficial de Carabineros, Enrique Bassaletti, manifestó su apoyo a la determinación del Presidente José Antonio Kast de revertir el recorte del 3% en el presupuesto destinado al Ministerio de Seguridad Pública.

A pesar de las restricciones fiscales que enfrenta la administración actual, el parlamentario consideró fundamental asegurar el financiamiento operativo de las policías.

En conversación con radio Duna, el legislador explicó que, si bien la austeridad en gastos administrativos es lógica, no se debe comprometer la capacidad de las fuerzas de orden. "El estrecharse el cinturón es totalmente entendible, pero hay ciertas cuestiones que si están en crisis es necesario mantener y apretarse más en otros sectores".

El parlamentario también se refirió a la necesidad de optimizar los recursos públicos, aludiendo a irregularidades detectadas previamente. “Nadie podría hoy día decir que fue una mala medida el hecho de producir una mayor eficiencia, porque, ojo, aquí ha quedado bastante en evidencia que ha habido despilfarro, que ha habido platas mal gastadas, sin ni siquiera contar aquellos aspectos que están hoy día investigados por la justicia”, enfatizó, añadiendo que “aquí había que hacer acciones que no son populares y eso ha tenido, claramente, efectos”.

Durante la entrevista, Bassaletti también analizó la situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la polémica salida de la prefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

Al respecto, el diputado llamó a la calma: “Hay que darle tiempo al tiempo también. Yo sé que está en la polémica algunas cosas que se irán a dilucidar”. Asimismo, adelantó que el próximo lunes el director de la PDI acudirá a una instancia legislativa para entregar antecedentes concretos.

Para el legislador, la atención mediática sobre este caso ha sido excesiva. “Yo creo que se ha puesto mucho el foco en eso y también eso quita tiempo, quita energía para dedicarse a lo que todos esperamos, que pueden salir adelante con medidas que impacten rápido en la seguridad nacional”, señaló, calificando la reacción general como “muy exagerada”.

Respecto al rol de la ministra Steinert, Bassaletti subrayó que “la ministra señaló que había sido una decisión institucional” y que, bajo su criterio, “mientras no haya una diferencia en eso, para mí, por ahora, está todo bien. Se ha cumplido la institucionalidad cabalmente”.

Finalmente, el diputado republicano apeló a su experiencia en las filas policiales para explicar que los llamados a retiro son procesos internos habituales. “No quiero referirme a este caso en particular, pero yo soy testigo en mi experiencia, que han habido oficiales generales, voy a hablar de Carabineros, que no han tenido un buen desempeño, ha habido algo que no es, digamos, atendible, que se ventile públicamente, que hace necesario que se le llame a retiro, eso ha pasado siempre”, concluyó, advirtiendo que “es malo empezar a dar hipótesis, porque en el fondo estamos jugando a adivinar”.

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