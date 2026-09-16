Barros encabeza la Revista Preparatoria de la Gran Parada Militar y asegura que la soberanía está "defendida por nuestras FF.AA."

El ministro de Defensa, Fernando Barros, encabezó la Revista Preparatoria de la Gran Parada Militar y destacó el rol de las Fuerzas Armadas.

Desde la Elipse del Parque O’Higgins, la autoridad declaró que “hoy, la soberanía nacional está protegida y defendida por nuestras Fuerzas Armadas, por la historia de Chile. Nuestros hombres están aquí y se están preparando en una demostración preparatoria preliminar para la Gran Parada Militar”.

El secretario de Estado señaló que "es el momento de pedir la unidad del país. Tenemos muchos desafíos, lo ha planteado el Presidente, tenemos problemas económicos, desempleo y gran parte de esto se soluciona poniendo todos el esfuerzo, el optimismo y una actitud creativa y positiva para sacar adelante a Chile".

En cuanto a polémica con Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes, Barros sostuvo que “la defensa de la soberanía y la preparación de las Fuerzas Armadas para cumplir adecuadamente ese rol no varía en función de una declaración o de una noticia temporal, es un trabajo permanente”.

“Las Fuerzas Armadas trabajan 365 días del año capacitándose, preparándose, entrenando, manteniendo su material. Situaciones puntuales no alteran el trabajo ni mueven la aguja en cuanto al grado de preocupación que tenemos", indicó.

Y recalcó que "la preocupación de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa es la defensa de la soberanía, la protección de los ciudadanos y la protección, patrullaje y cuidado de nuestro mas, de nuestra tierra y de nuestro espacio".

El titular de Defensa manifestó que “hoy y en estos días no debemos distraernos en situaciones puntuales a las cuales ya se refirió el canciller y todos hemos dado ya los antecedentes que tenemos".

Finalmente, la autoridad realizó un llamado a los chilenos. "Esta es la semana de la Patria y el patriotismo es mirar para adelante y todos trabajar por el bien de Chile", expresó.

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