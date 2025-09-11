Barricadas, ataques con molotov y armas de fuego se registran en la región Metropolitana en conmemoración del golpe de Estado

Diversos desórdenes se han registrado en comuna de la región Metropolitana en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Carabineros informó de desmanes en Cerro Navia a eso de las 22:30 horas. Manifestantes encendieron barricadas e interrumpieron el tránsito vehicular en las cercanías de Mapocho con Huelén.

Debido a esto, fue necesaria la intervención de personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

Encapuchados utilizaron armas de fuego y lanzaron elementos incendiarios contra los uniformados, quienes hicieron uso de carros lanzagua y otros medios disuasivos.

Luego se dio a conocer sobre desórdenes en Pedro Aguirre Cerda, donde se levantaron barricadas incendiarias y se registraron ataques a personal de Carabineros.

Personal de Control de Orden Público debió intervenir específicamente en calle Clotario Blest con Av. Departamental.

Funcionarios del COP de Carabineros también se movilizaron hacia la población Lo Hermida en Peñalolén, interviniendo en Av. Grecia con Ictinos.

Cerca de las 23:00 horas, la institución uniformada dio a conocer que en calle El Bosque con Recoleta en la comuna de Huechuraba, se registron barricadas incendiarias y ataques a personal policial.

IMÁGENES:

PURANOTICIA