Bárbara Figueroa y postura del PC por plebiscito: "Vamos a pronunciarnos con el conjunto de partidos"

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, abordó el proceso constitucional y la posibilidad de que el oficialismo recurra al Comité Técnico de Admisibilidad para que revise la propuesta de Carta Fundamental que deberá ser votada el próximo lunes por el Consejo Constitucional.

En entrevista con Radio ADN, abordó las críticas hacia la izquierda por supuestamente trabar el avance, aseverando que "como partido tenemos dos consejeros de un poco más de 50, entonces no se puede decir que hay sectores que están deteniendo el proceso con dos consejeros".

"Acá hay mayorías claras y esas mayorías son las que se han impuesto en todo el proceso. Si uno no sabe para qué existe el Comité de Admisibilidad, efectivamente se podría decir que quieren dilatar el proceso con este instrumento, cuando en realidad es absolutamente normal", agregó.

La también exembajadora en Argentina recordó que "acá había un marco, ese marco no necesariamente se respetó. Es legítimo que alguien no lo quiera respetar, porque el sector republicano se retiró del debate en el Congreso".

"Los tiempos ya están predeterminados, entonces no se puede decir que el proceso se extenderá por esto. Acudir al Comité de Admisibilidad no significa que se detenga el proceso, significa que esta instancia revise si hay consistencia o no en la propuesta", puntualizó.

En esa línea, Figueroa sostuvo que "es legítimo si ellos consideran que, producto de la votación que tuvieron como consejeros, tienen el derecho a vulnerar lo que fueron las doce bases constitucionales, pero también existe el derecho de quienes fueron parte de ese proceso hasta el final de exigir y pedir que en el Comité de Admisibilidad se revise efectivamente si hay consistencia o no".

Consultada por si el Partido Comunista estará por el A Favor o En Contra, explicó que "nosotros hemos hecho un debate y en esto vamos a ser muy respetuosos. Vamos a pronunciarnos con el conjunto de partidos y con conjuntos de sectores en esta materia".

"El esfuerzo es tener una posición única y pronunciarnos de manera conjunta sobre el proceso constitucional y sobre lo que va a ser ya el texto definitivo", acotó la exlíder de la CUT.

