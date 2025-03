Bárbara Figueroa por chats entre Cariola y Hassler dice que "ese diálogo no denota tráfico de influencias"

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, le respondió a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic y aseguró que la postura del PC no ha sido solo de crítica hacia el Gobierno.

“No quiero entrar en una controversia con la presidenta del PS. Hemos tenido posiciones críticas, pero han sido siempre públicas y eso no es falta de compromiso. Nuestra conducta como partido de Gobierno nunca ha sido, ni va a ser, con una mirada crítica, es sano debatir dentro de una coalición”, comentó en entrevista con radio Universo.

“Tratar de sostener que a partir de una conversación privada se determina o sostiene, con solidez de argumento, que persistentemente el Partido Comunista ha tenido una actitud crítica con el gobierno, realmente no me parece. No vamos a permitir que se ponga al PC en la vereda de los críticos o disconformes”, agregó.

La secretaria general del conglomerado potenció la idea y señaló que “quien quiera o diga, justificando su anticomunismo, que hay una excesiva posición crítica del PC al gobierno, para tratar de aislarnos, no lo va a lograr”.

Sobre los chats filtrados entre Cariola y Hassler, Bárbara Figueroa aseguró que “ese diálogo no denota tráfico de influencias. El hecho de que dos personas compartan ese nivel de comentarios en ningún caso da cuenta de que eso determina una cercanía. No hay relevancia alguna en las informaciones filtradas. Esperamos que el proceso se desarrolle con todo el rigor y la celeridad que demanda dado el nivel de exposición pública que no ha logrado controlar la Fiscalía”.

“Si la Fiscalía no logra mantener el secreto, si no hay control, entonces que de una clara señal que esto se hará con celeridad para evitar el morbo”, agregó la secretaria general del PC.

Finalmente, valoró “la voluntad de Karol Cariola de poner todos los antecedentes sobre la mesa. Acá ha existido plena contribución, cooperación y transparencia en la investigación y no todos, a nivel político, han tenido esa misma voluntad. Eso se debe valorar”.

