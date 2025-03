Bárbara Figueroa pide a Carolina Tohá "prudencia y respeto" para el PC tras dichos sobre Daniel Jadue

El Partido Comunista (PC) pidió a la candidata presidencial, Carolina Tohá, “prudencia y respeto” por la colectividad tras sus declaraciones sobre Daniel Jadue, quien es uno de los nombres que se considerarían de cara a las primarias.

En entrevista con radio ADN, la exministra del Interior sostuvo que, si el exalcalde de Recoleta “quisiera representar al sector, significaría hacer cambiar de posturas respecto a cosas que yo considero intransables, como es el respeto a la democracia y a los estándares de derechos humanos en cualquier parte del mundo”.

Al respecto, en conversación con La Tercera, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, pidió a la exministra Tohá “prudencia y respeto por nuestro partido”.

“Tenemos una ferviente convicción como partido en la necesidad de la unidad y de construir no solo un proceso de primarias amplias y unitarias, sino que también construir una lista parlamentaria única para poder garantizar las mayorías en el Congreso”, indicó.

Agregó que “lo saludable para construir la unidad es que el debate que demos sea en torno a ideas, propuestas y programas, y no calificaciones respecto de eventuales otras candidaturas”.

Asimismo, dijo que han sido “muy prudentes en no pronunciarnos respecto a los debates de los otros partidos, porque entendemos que para avanzar en unidad lo que tiene que estar al centro es la convergencia de ideas, debate de programas y de propuestas, y no calificaciones, que, en este caso, no las entendemos como personales, no es la calificación de una candidata respecto de una persona en particular, asumimos esto como un pronunciamiento en torno a un partido. Y eso a nosotros nos parece que no corresponde”.

