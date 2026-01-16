Bárbara Figueroa llama a un debate "descarnado" y "fraterno" tras críticas de Jeannette Jara al Partido Comunista

Bárbara Figuera, secretaria general del Partido Comunista, comentó la reflexión que está haciendo la excandidata Jeannette Jara para decidir si continúa o no en la colectividad y aseguró que se debe hacer un “debate descarnado, pero fraterno” sobre las críticas de la exabanderada.

“No voy a hacer estos debates a través de los medios. Me parece que en el caso de nuestra compañera Jeannette Jara, su liderazgo, además, dado que fue nuestra candidata presidencial del sector, trasciende lo que signifique o lo que pueda implicar el debate que tenga que hacer con su partido, con el Partido Comunista", aseguró Figueroa en entrevista con Radio 13C.

"Por lo tanto, esperemos tener una conversación como corresponde, con mucha fraternidad, como ella lo señaló, muy descarnada, pero con mucha fraternidad", agregó

Sobre la reciente comisión política del PC, Figueroa indicó que "así lo abordamos el día de ayer (jueves), lo que corresponde es que hagamos un debate (...) descarnado sobre el rol, sobre lo que ella misma ha señalado, que es esta mirada crítica del rol de algunos miembros de la dirección, pero también a nosotros nos parece que es muy necesario discutir nuestra evaluación como comunistas de haber sido parte del comando".

"Lo digo en primera persona, porque estuve ahí, estuve participando regularmente. Entonces, también me parece que en ese sentido es necesario que tengamos ese intercambio bilateral, por lo menos. Que podamos compartir impresiones, así como ella las ha compartido públicamente, que nosotros también podamos expresar nuestra evaluación de quienes de manera directa estuvimos en el comando acompañándola, y que por lo tanto eso nos permita llegar a una conclusión", agregó.

En relación con cómo experimentó el PC la campaña, Figueroa comentó que "fue de público conocimiento que muchos señalaron que era necesario que ojalá el partido cumpliera un rol lo más discreto posible, que el partido ojalá no estuviera en la primera línea, lo señalaron así varios dirigentes de otros partidos y nosotros somos muy, muy cuidadosos y responsables efectivamente en cómo darle garantías a todos y a todas".

Y puso como ejemplo que "la jefa de campaña de segunda vuelta fuera presidente del Partido Socialista, de que nadie se sintiera inhibido de poder jugar un rol activo, más allá de quiénes éramos los cuadros, que éramos poquitos, del Partido Comunista, que estábamos trabajando de manera directa".

La dirigenta del PC aseguró que "lo único que hemos solicitado, y esto a propósito de las declaraciones de Daniel (Jadue), a propósito de la filtración de la carta, las declaraciones de nuestra compañera Jeannette Jara, lo que pedimos es que estos debates se den donde corresponde".

"Esperamos que todos tengamos la mayor responsabilidad, porque este es un debate siempre colectivo, donde no porque uno pueda tener la oportunidad de hablar con un medio, va a tener la posibilidad, entonces, de tratar de influir de mayor manera o de precisar de mejor forma sus ideas de manera pública, cuando este es un debate colectivo", finalizó.

