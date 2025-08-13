Banda delictual «Los Mapaches» tenían tomado 23 departamentos en edificio de Independencia

El operativo policial realizado durante la madrugada de este miércoles en un edificio de la comuna de Independencia, región Metropolitana, culminó con 12 personas detenidas, al parecer miembros de la banda de Los Mapaches. Además, se verificó que 23 departamentos estaban tomados.

La acción policial conjunta de Carabineros y la PDI se desarrolló en el condominio ubicado en calle Inglaterra, el cual, según las autoridades, estaba bajo el control de Los Mapaches, grupo delictual ligado al Tren de Aragua

La intervención fue motivada por la denuncia de un caso de secuestro que afectó a un menor de 16 años, de nacionalidad dominicana.

De acuerdo con el subprefecto Claudio Caro, jefe de la BIPE Antisecuestros, el adolescente fue retenido por cerca de tres horas en uno de los departamentos del edificio, donde se le intentó reclutar como distribuidor de drogas.

“Este menor estuvo retenido por alrededor de tres horas en un departamento de ese lugar con el fin de ser captado por la organización criminal que tiene el control de ese terreno para que le sirviera como dealer. Ante la negativa de este menor, los autores del hecho le propinaron un disparo en una de sus piernas, no quedándole más que aceptar la amenaza de esta organización y siendo liberado”, explicó.

Tras la denuncia, el Ministerio Público activó un trabajo conjunto entre la PDI y Carabineros, vinculando el caso con la investigación del homicidio del comerciante José Reyes Ossa, denominado “Rey de Meigs”.

“Una vez que se informó todo esto al Ministerio Público, se logró establecer y determinar que existe un cruce investigativo con Carabineros de Chile, con el departamento de OS9 de Carabineros de Chile, por cuanto bien mantienen la investigación del denominado Rey de Meigs y esto se planteó al Ministerio Público y se llegó a un acuerdo de trabajar en conjunto”, explicó Caro.

El operativo incluyó el ingreso a 14 departamentos por parte de la BIPE, donde se detuvo a 12 personas, dos de ellas directamente relacionadas con el caso del menor. “Además, dentro del análisis de este edificio, se logró establecer que hay varios departamentos tomados, lo que hoy generó que se realizara esta operación de forma masiva y se incluyeran esos antecedentes también”, añadió el subprefecto.

Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, confirmó que se ingresó a 23 inmuebles y que se logró recuperar varios de ellos. “Se ingresó a todos los inmuebles, más allá de las detenciones de dos personas con orden de detención y la identificación de una persona que el equipo ECOH ya tenía como partícipe de una serie de delitos de secuestro. Se pudo recuperar esos inmuebles”.

Orellana también indicó que el procedimiento sigue en curso y que se está en contacto con las víctimas. “No es un procedimiento que se haya terminado. Hemos tomado contacto con todas las víctimas en este caso, víctimas que en definitiva apoyaremos a través de las unidades de víctimas que corresponde de acuerdo a nuestro mandato constitucional”, señaló.

Además, se solicitó ampliar las formalizaciones por delitos vinculados a secuestros, homicidios y lesiones graves, en una audiencia programada para la próxima semana.

OTROS SECUESTROS

Desde la Fiscalía ECOH, el fiscal Héctor Barros informó que en la última semana se han detenido 21 personas por casos de secuestro, tres de los cuales fueron resueltos en menos de 24 horas. “Esto demuestra, como dijo el fiscal nacional, que las instituciones cuando trabajan juntas tienen mejores resultados y lo que hemos visto el día de hoy es justamente eso”, afirmó.

En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia valoró el trabajo conjunto entre las instituciones y subrayó el compromiso del sistema judicial frente a este tipo de delitos. “Como lo hemos dicho en otras oportunidades, secuestrar no es gratis. Los fiscales y las policías siguen trabajando en las investigaciones y siguen haciendo efectivas detenciones para presentar a los presuntos responsables de esos delitos ante la justicia”.

También destacó la coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público: “Si alguien piensa que el Ejecutivo no puede trabajar de manera coordinada con una institución autónoma simplemente porque la autonomía lo impide, los hechos demuestran lo contrario, que es perfectamente posible y que es necesario que el gobierno y las instituciones autónomas trabajemos de forma coordinada cuando los chilenos así lo necesitan”.

PURANOTICIA