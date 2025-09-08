Banda de delincuentes que asesinó a un hombre de 34 años en asalto a su domicilio en Lampa estaría integrada por menores de edad

La banda que cometió el mortal asalto en la comuna de Lampa, hoy en la madrugada, estaba formada por violentos menores de edad que solo robaron dos celulares, según el relato entregado por las víctimas a la PDI. Los asaltantes mataron a un hombre de 34 años que opuso resistencia.

El crimen ocurrió alrededor de las 3 horas en el sector de Los Tres Morros con Los Halcones, donde una vivienda que también funciona como local comercial fue asaltada por delincuentes armados que sorprendieron a la mujer, su hijo de 34 años y otro con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Sobre lo ocurrido, el subprefecto René Quintanilla informó que "ingresan por la ventana, comienzan a registrar y una vez que están en el interior los afectados se percatan, oponen resistencia al robo, donde provocan que uno de los antisociales realice dos disparos".

Añadió que uno de los disparos hiere a una de las víctimas en una pierna y la herida le ocasiona la muerte, la que fue constatada en el servicio de urgencia de Lampa.

También indicó que los delincuentes llegaron al lugar "en un vehículo blanco, una SUV, y son cinco sujetos jóvenes que según la descripción que hacen las víctimas, son menores de edad, pero estamos recogiendo los primeros antecedentes".

Asimismo, señaló que los miembros de la banda "son chilenos, por el acento los describen como personas chilenas, menores de edad, y serían dos teléfonos celulares que sustraen del interior del inmueble".

Consultado si son los mismo que han realizado turbazos en la zona, indicó que "tenemos focos investigativos con la fiscalía Centro Morte, estamos trabajando bandas que están operando en este sector de Colina y Lampa, vamos a hacer un cruce de información con nuestra base de datos".

El crimen está siendo indagado por la Brigada de Homicidios y a Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, con el apoyo de los peritos del Laboratorio de Criminalísticas.

PURANOTICIA