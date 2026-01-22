Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe dona US$ 250 mil en ayuda humanitaria por los incendios forestales

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), antes Corporación Andina de Fomento, anunció una donación de 250 mil dólares -equivalentes a más de 200 millones de pesos- de ayuda humanitaria para apoyar la emergencia provocada por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

El Presidente Gabriel Boric agradeció el aporte a través de la plataforma X, donde expresó que “agradezco a CAF su solidaridad y colaboración concreta con la emergencia de incendios que estamos viviendo”.

El Mandatario también destacó la decisión de Chile de integrarse a la corporación: “Cuando decidimos que Chile se hiciera socio de CAF, sabíamos que la integración latinoamericana, en sus diferentes dimensiones, es una inversión que vale la pena”.

La ayuda fue comunicada mediante una carta dirigida al jefe de Estado. En ella, el presidente ejecutivo de la institución, Sergio Díaz-Granados, manifestó: “En nombre de CAF, deseo expresar nuestra más profunda solidaridad al pueblo chileno ante los devastadores efectos de los voraces incendios. Reconocemos las acciones coordinadas por el Gobierno Nacional para apoyar a los afectados, así como la entereza de la población frente a esta crítica situación”.

Cabe señalar que CAF, institución financiera regional, tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración de sus países miembros en América Latina y el Caribe, financiando proyectos en áreas como infraestructura, energía y agua.

PURANOTICIA