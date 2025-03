Bancadas valoran renuncia de Karol Cariola para resguardar imagen de la Cámara de Diputados: "No daba para más"

Diversas bancadas de diputados valoraron la renuncia de Karol Cariola a la presidencia de la Cámara por el resguardo de la imagen de la corporación y para no desviar la atención sobre el trabajo legislativo. Algunas también expresaron sus críticas a la Fiscalía Regional de Coquimbo, a cargo de la investigación por tráfico de influencias, por la filtración de conversaciones privadas.

El jefe de la bancada de Renovación Nacional, diputado Hugo Rey, expresó que "valoramos la decisión de la presidenta de la Cámara de dar un paso al costado, entendiendo que esta responde tanto al resguardo de la imagen del Parlamento como a una necesidad personal legítima. Ser madre es una responsabilidad enorme, y creemos que dedicar tiempo y energía a su hijo recién nacido es una prioridad que merece respeto. Como oposición, seguiremos trabajando para fortalecer la institucionalidad y velar por el buen funcionamiento del Congreso en beneficio de todos los chilenos".

Mientras, el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, señaló que "la presencia de la diputada Cariola al mando de la presidencia de la Cámara de Diputados no daba para más. La renuncia era lo que tenía que hacer una persona que está siendo investigada por graves delitos y que con su presencia podría poner en duda el prestigio de la Cámara de Diputados".

Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Socialista, Juan Santana, destacó que su renuncia "permite no desviar el trabajo legislativo que lleva adelante la Cámara de Diputados sobre una serie de proyectos de ley que son urgentes para la demanda que tiene la población, pero al mismo tiempo constituye una oportunidad para que la diputada concentre todas sus energías y su tiempo en defenderse acerca de las investigaciones que se están llevando adelante".

En tanto, la jefa de la bancada Ind.-PPD, Camila Musante, declaró que "supongo que ahora que renunció no se van a conocer más filtraciones de las conversaciones privadas que mantenía la diputada Karol Cariola y es que cuando se fija un objetivo por parte de la derecha, no importan ni siquiera las condiciones humanas que ellos mismos dicen defender".

Además, la diputada Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano e impulsora de la fracasada censura a Cariola, indicó que "siempre creímos que no se trata de una persona en específico, sino más bien que quien presida la Cámara de Diputados lo tiene que hacer en pos de la probidad y la transparencia, por lo tanto, que ella estuviese involucrada en una investigación como imputada en un posible caso de tráfico de influencias por supuesto que no le hacía bien a la imagen de esta institución. Valoramos su decisión, pero se hubiera ahorrado muchas situaciones incómodas si hubiese renunciado desde el primer minuto".

Asimismo, el jefe de la bancada republicana, Cristián Araya, dijo que "Karol Cariola finalmente renunció. Ya lo habíamos dicho: llegó de forma ilegítima, su permanencia no fue positiva y los vínculos con empresarios chinos la dejaron sin piso. Era cuestión de tiempo. Ahora, que dé la cara y asuma su responsabilidad".

También opinó el diputado y candidato presidencial de la FREVS, Jaime Mulet. "Que Karol Cariola haya tenido que renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados por la filtración de una serie de conversaciones privadas es muy grave. Ello revela que el Ministerio Público está haciendo mal su trabajo, debe investigar todo lo que quiera para perseguir delitos, pero no filtrar conversaciones privadas que no tienen nada que ver con delitos", aseguró.

Por su parte, el diputado comunista Boris Barrera manifestó su "solidaridad y cariño para Karol Cariola, quien ha sido víctima de una burda operación política para desacreditar su trabajo. Su labor como presidenta de la Cámara fue justa, ecuánime y siempre en defensa de la democracia. La verdad saldrá a la luz, y aquí seguimos firmes, apoyándote siempre".

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto, de la bancada Ind.-Demócratas, expresó que "me parece importante la señal que realiza respecto de la renuncia al cargo de la presidencia de la Cámara para no vincular a la institucionalidad con la situación que ella está atravesando en este minuto. Pero también creo que hay que ser extremadamente prudente y justo con el juicio, entendiendo que aquí estamos en medio de un proceso de investigación donde no se ha comprobado nada, donde no existe una sentencia y por eso creo que es muy importante a mi juicio ser muy riguroso entendiendo siempre el principio de presunción de inocencia, tomando en cuenta que acá hay cargos que se le están imputando que todavía no están comprobados".

