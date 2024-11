Bancadas de Chile Vamos acusan al Presidente Boric de "premiar la mala gestión" al mantener su gabinete

Las bancadas de diputados de Chile Vamos cuestionaron en duros términos al Presidente Gabriel Boric la decisión de no hacer cambios en su gabinete y lo acusaron de querer presionar a la oposición, para que sea ésta la que utilice alguna herramienta legislativa para sacar de La Moneda a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por el manejo de la crisis del «Caso Monsalve».

El mandatario “está más preocupado de proteger la paz al interior de la coalición (...) que el interés de la seguridad, de la salud, de la educación”, que es la principal preocupación de la ciudadanía, afirmó la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón que, junto a los titulares de la UDI, Gustavo Benavente, y de Evópoli, Jorge Guzmán.

Agregó que ni el Congreso ni la ciudadanía entiende la pasividad del gobierno: “No entiendo con esta evaluación que incluso el Presidente hizo uno a uno de sus ministros. De alguna forma los estaba reafirmando, hablando de las labores y de los desafíos que continúan. Y todos sabemos que hoy día el Presidente de la República ni siquiera tiene un cambio de personas que estén preparadas para asumir el periodo que les queda”.

En tanto, el diputado Gustavo Benavente (UDI) aseguró que “el Presidente de la República sigue protegiendo a una mala ministra del Interior, a una mala ministra de la Mujer, a un mal ministro de la Vivienda”, junto con agregar que “hoy día también a un mal ministro de Hacienda porque resulta que el país está absolutamente estancado, tenemos más Imacec cero y justamente lo que reclaman los chilenos es más seguridad, un mejor nivel de vida, un freno al alza del costo de la vida y una mayor reactivación”.

“Eso demuestra que la verdad que no solo se sigue avalando por parte del Presidente una muy mala gestión tanto de él como de su gobierno, sino que también al parecer no tiene elenco, parece que nadie quiere llegar al gobierno, nadie quiere llegar a desprestigiarse, a ejercer una función ministerial y en consecuencia eso cobra sentido con el anuncio presidencial de que no va a haber cambio de gabinete”, agregó.

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) agregó que: “Cuando no crece la economía, cuando tenemos crisis en educación, cuando tenemos crisis en seguridad, cuando tenemos crisis en salud, y no vemos a un Presidente de la República conectado con esas crisis, nos preocupa que no tenga la capacidad de tener autocrítica y hacer cambios relevantes en su gabinete”.

“Cuando vemos que, en el ministerio del Interior, dentro del ministerio tenemos casos de abuso sexual y violación que se están investigando, nos preocupa que el presidente no esté enterado y no tenga la capacidad de hacer los cambios que son necesarios”, añadió.

Finalmente, Guzmán aclaró: “Pero, y aquí quiero ser preciso, el cambio de gabinete es una facultad del Presidente de la República. La acusación constitucional obedece a criterios distintos y tiene que ver con responsabilidades políticas constitucionales por faltas a la ley o a la constitución”.

