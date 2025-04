Bancada UDI propone 17 medidas para “erradicar la violencia y el crimen organizado del fútbol”

Los diputados de la bancada UDI que integran la comisión de Deportes de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay y Cristóbal Martínez, además del diputado Gustavo Benavente, anunciaron una agenda con 17 propuestas para “erradicar la violencia y el crimen organizado del fútbol chileno”, a raíz de los graves incidentes ocurridos durante la semana pasada en el marco del partido disputado entre Colo-Colo y Fortaleza, que terminó con la muerte de dos adolescentes en uno de los accesos al estadio Monumental y con la invasión a la cancha por parte de un grupo de barristas.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas advirtieron que dada la gravedad de los hechos resulta “indispensable” adoptar una serie de medidas “radicales y concretas” para terminar con la violencia dentro de los estadios, coincidiendo en que se debe tratar como “organizaciones criminales e ilícitas” a los asistentes que cometan distintos delitos, tanto en el interior como en el exterior de los recintos.

Por lo mismo, entre las propuestas que anunciaron los diputados de la bancada UDI, está el tipificar como un nuevo delito en el Código Procesal Penal la invasión al terreno de juego y las avalanchas o estampidas que se produzcan en los estadios, sancionando a los autores con una pena efectiva de cárcel de mínimo 180 días (seis meses), la que podría aumentar en caso de cometer otros delitos.

Pero además, Sulantay, Martínez y Benavente propusieron una serie de medidas más restrictivas a la hora de acceder a un partido de fútbol, entre ellas restringir que los condenados por cualquier delito que merezca pena de crimen, como homicidio, robo con violencia o tráfico, puedan adquirir una entrada incluso después de cumplida su sentencia; prohibir que los menores de 16 años puedan ingresar sin la compañía de un adulto, quien a la vez deberá hacerse civilmente responsable por los daños que pueda ocasionar; disponer de alcotest y narcotest en los accesos al recinto, debiendo el club organizador realizar un mínimo de pruebas según el aforo autorizando, impidiendo el ingreso a quienes están bajo cualquier tipo de influencia, y suspender de por vida a quienes invadan la cancha.

“Lamentablemente, estamos llegando a un punto de no retorno que nos obliga, como sociedad, a adoptar un conjunto de medidas y acciones, por más radicales o duras que parezcan. Llevamos años e, incluso, décadas, lidiando con este grave problema, que se ha recrudecido en el último tiempo a partir de la misma crisis de seguridad que estamos enfrentando como país. Por lo tanto, si no nos convencemos de que dentro de los estadios hay verdaderas organizaciones criminales e ilícitas que se disfrazan de hinchas y no los perseguimos con toda la fuerza de la ley hasta desarticularlos, difícilmente podremos terminar con la violencia y delincuencia en los estadios”, advirtieron los UDI.

Producto de lo anterior, otra de las propuestas que hicieron los parlamentarios gremialistas está enfocada a los barristas que tienen prohibido el ingreso a los estadios, proponiendo que cuando juegue el club por el cual fueron castigados deban concurrir dos horas antes del encuentro a la comisaría más cercana, permaneciendo allí hasta una hora después del término. Asimismo, plantearon la creación de un “arraigo nacional provisorio” que rija cuando el equipo de fútbol participe en una copa internacional, evitando así que puedan asistir a un partido en el extranjero.

Sumado a ello, los diputados Sulantay, Martínez y Benavente calificaron como “fundamental” prohibir los denominados “arengazos”, además de obligar al club organizador a cerrar el estadio con al menos 48 horas de anticipación al partido que jueguen, impidiendo que los barristas puedan ocultar distintos elementos prohibidos, como bengalas, fuegos de artificio o, incluso, armas blancas.

Por último, para garantizar la seguridad de todos los asistentes, los diputados UDI plantearon la posibilidad de que Carabineros pueda regresar a los estadios durante los partidos catalogados como de alto riesgo, además de que el Ministerio Público pueda nombrar a un fiscal con dedicación exclusiva para investigar la violencia en el fútbol y disponga de un persecutor “in situ” en los recintos.

“Hoy estamos en un punto donde las decisiones que adoptemos son tan importantes que podremos terminar salvando el fútbol o anticipando su muerte. Así de grave y preocupante es la situación que estamos viviendo. Por eso esperamos que el Gobierno, a diferencia de la vez anterior, recoja estas propuestas y entienda que la única alternativa es avanzar con medidas radicales y concretas, al menos hasta que erradiquemos a la delincuencia y el crimen organizado de los estadios”, señalaron los diputados Sulantay, Martínez y Benavente, quienes adelantarán que enviarán dicha agenda al Presidente Gabriel Boric y al nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para que puedan ser incorporadas enun eventual proyecto de ley que se ingrese en reemplazo del plan Estadio Seguro.

