Bancada UDI blinda a ministra Sedini tras críticas de RN y acusa "desorden interno" y "falta de sentido de unidad"

La bancada de diputados de la UDI salió en defensa de la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, luego de los cuestionamientos surgidos desde Renovación Nacional a raíz de la polémica por el “Estado en quiebra” y los desafíos propios de su cartera.

A través de un comunicado oficial, los parlamentarios gremialistas expresaron: "nuestro absoluto respaldo a la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, frente a las críticas que ha recibido por parte de algunos dirigentes de Renovación Nacional y la preocupante ausencia de apoyo desde el Partido Republicano”.

Para los legisladores, la postura adoptada por sus socios de coalición revela una preocupante fractura en el bloque. “Este escenario no solo resulta injustificado, sino que evidencia un preocupante desorden interno y una falta de sentido de unidad y conducción política que nuestro sector no puede permitirse”, advirtieron en el documento.

En el texto, la UDI valoró el desempeño de la portavoz en medio de una coyuntura política difícil, señalando que “la ministra Sedini ha estado cumpliendo su labor en un contexto complejo, con avances que son evidentes, siempre perfectibles por parte de todas las autoridades de gobierno”.

Asimismo, el bloque advirtió sobre las consecuencias que traen consigo las disputas internas para la estabilidad del Ejecutivo. “Sin embargo, cuando desde el propio sector se opta por la crítica pública o el silencio, lo único que se logra es debilitar al Ejecutivo y facilitar el trabajo de una oposición que ha demostrado no tener límites en sus ataques, incluso recurriendo a cuestionamientos absurdos como el caso de la primera dama”, añadieron los diputados.

En esa misma línea, los parlamentarios enfatizaron que el objetivo es resguardar la administración del Presidente Kast. “Nadie va a defender gestiones deficientes, pero este no es el caso. Por el contrario, lo que estamos haciendo es entregar municiones innecesarias para que se intente erosionar al Gobierno del Presidente Kast, afectando su capacidad de conducción y dañando la confianza ciudadana”, sostuvieron.

Finalmente, la bancada hizo un llamado a la responsabilidad política y a canalizar las discrepancias de forma privada. “Somos partidarios de la crítica constructiva, pero esta debe ejercerse con responsabilidad, fundamentos y, sobre todo, en los espacios adecuados. Exponer públicamente las diferencias internas sólo contribuye a profundizar divisiones y a debilitar un proyecto político que requiere cohesión para enfrentar los desafíos del país, especialmente dado el actual escenario que vivimos”, indicaron.

La declaración concluye con una crítica a quienes priorizan su imagen individual sobre el proyecto colectivo: “Criticar con el ánimo de figurar o guardar silencio para evitar costos personales puede ser fácil, pero no es lo que Chile necesita ni lo que esperan quienes confiaron en nosotros”.

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