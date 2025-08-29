Bancada RN solicita al gobierno un subsidio extraordinario por el alza de las tarifas de la luz

Ante la creciente alarma por el alza en las cuentas de la luz, la bancada de Renovación Nacional (RN) ha salido a la ofensiva y ha emplazado al gobierno del Presidente Gabriel Boric a tomar medidas urgentes. Los diputados de la oposición enviaron un oficio al ministro de Energía, Diego Pardow, en el que solicitan la apertura de un llamado extraordinario para un subsidio eléctrico.
La petición surge luego de que, según reportes de prensa citados por los parlamentarios, "más de 5.000 usuarios han reportado cobros que en algunos casos superan el millón de pesos". En el documento, los diputados argumentan que el subsidio eléctrico previamente implementado por el gobierno fue "insuficiente" y que el último llamado tuvo una baja participación debido a la desinformación.
Por ello, la bancada de RN exige que se utilicen los recursos no asignados en el proceso ordinario para este nuevo subsidio. Los parlamentarios detallaron que los fondos deberían ser focalizados en "las familias más afectadas" y que el gobierno debe reforzar el despliegue territorial y la asistencia para que las personas puedan postular de manera efectiva.
La iniciativa de la bancada de Renovación Nacional representa una clara presión política sobre el gobierno para que actúe de manera más contundente frente a la crisis que enfrentan los hogares chilenos con el alza de las tarifas eléctricas. El oficio sitúa al ministro Pardow en la obligación de responder a una demanda que crece en la ciudadanía.
PURANOTICIA