Bancada RN presenta proyecto para fortalecer persecución del crimen organizado

La Bancada de Diputados de Renovación Nacional presentó una moción destinada a fortalecer las capacidades investigativas del Estado frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado, regulando de manera sistemática el uso de tecnologías capaces de intervenir redes de servicios móviles, conocidas como IMSI Catcher.

La iniciativa traslada esta herramienta al Código Procesal Penal y la incorpora dentro de las diligencias especiales de investigación. De esta manera, su utilización quedará sometida a reglas comunes, control judicial y garantías expresamente establecidas.

El proyecto también contempla la posibilidad excepcional de captar el contenido de las comunicaciones, algo que hoy solo se limita a los metadatos. Debido a la especial intensidad de esta medida, se establece un régimen reforzado de autorización, fundamentación, duración y control, con el propósito de compatibilizar la eficacia de la persecución penal con la debida protección de la privacidad y los derechos fundamentales.

El jefe de bancada, diputado Diego Schalper, señaló que la moción “es un aporte más para superar la grave crisis de seguridad que enfrenta el país y reforzar los esfuerzos que está encabezando el Presidente José Antonio Kast. El crimen organizado utiliza cada vez más recursos económicos y tecnológicos, por lo que el Estado no puede continuar investigando con herramientas insuficientes o normas dispersas”.

Schalper agregó que “nuestro compromiso es dotar a las policías y al Ministerio Público de instrumentos modernos, eficaces y sujetos a un estricto control judicial. No se trata de entregar facultades indiscriminadas, sino de permitir que, frente a delitos especialmente graves, el Estado pueda actuar oportunamente y con toda la capacidad que exige la protección de las familias chilenas”.

Por su parte, el subjefe de la Bancada RN, diputado Eduardo Durán, sostuvo que “esta iniciativa demuestra que es posible fortalecer la persecución penal y, al mismo tiempo, establecer salvaguardias claras para proteger los derechos de las personas. La captación del contenido de las comunicaciones será excepcional y estará sometida a requisitos más estrictos, precisamente porque comprendemos la intensidad de una medida de esta naturaleza”.

La Bancada RN enfatizó que la propuesta busca cerrar brechas legales y entregar una regulación moderna para una herramienta que puede resultar decisiva en investigaciones complejas. Asimismo, manifestó su disposición a trabajar con el Ejecutivo, el Ministerio Público y las policías para perfeccionar la iniciativa y avanzar con rapidez en su tramitación legislativa.

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