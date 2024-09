Bancada RN pide a Boric la renuncia del subsecretario Vergara tras dichos sobre "equidad territorial" en hechos delictuales

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) instó al presidente Gabriel Boric a solicitar la “renuncia inmediata” del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, tras las declaraciones en las que, al analizar el aumento de homicidios durante las Fiestas Patrias, resaltó la "equidad territorial" en la distribución de estos delitos en el país.

La autoridad comentó, durante una conferencia de prensa en la que se informaba de los 37 homicidios ocurridos entre el 16 y 23 de septiembre, que "si analizamos la diversidad de los hechos delictivos, así como dónde y cómo ocurrieron, creo que también estamos avanzando en equidad territorial; que la seguridad sea un derecho para todos y no solo una cuestión de inequidad o privilegio".

Estas declaraciones fueron duramente criticadas por los parlamentarios de RN, liderados por Ximena Ossandón, Hugo Rey, y los miembros de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton y José Miguel Castro, quienes calificaron las palabras de Vergara como "una distorsión inaceptable de la realidad".

Consideraron que celebrar estas cifras, las cuales describieron como "las peores en la historia reciente de Chile", es una falta de respeto hacia las familias afectadas por estos crímenes.

A raíz de esto, enviaron un oficio al mandatario, en el que rechazan la idea de que una mayor presencia delictiva en comunas más acomodadas sea vista como un avance social. “Es inaceptable celebrar que el crimen afecte a sectores más ricos, mientras millones de chilenos en las zonas más vulnerables siguen enfrentándose al crimen organizado", expresaron los diputados en el documento.

Desde RN argumentan que las declaraciones de Vergara lo descalifican para continuar en su cargo, por lo que pidieron al presidente que tome acciones inmediatas y solicite su dimisión. Según el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, "es esencial que el gobierno demuestre que las políticas de seguridad pública no están sesgadas por criterios discriminatorios y que todas las vidas, independientemente de su situación socioeconómica, son igualmente valiosas".

También destacó que “hoy el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, ha cuestionado las declaraciones de Vergara, diciendo que ni él mismo sabe lo que quiso expresar. Cabe recordar que, en 2021, Vergara exigía la renuncia de todo el gabinete del presidente Piñera por un tercio de los delitos que hoy estamos viendo. Por lo tanto, ahora le pedimos a él que renuncie”.

En la misma línea, José Miguel Castro, también integrante de la Comisión de Seguridad, expresó su apoyo a la solicitud de destitución de Vergara. "No es aceptable que una autoridad no sepa comunicar sus ideas correctamente. No puede ser que otros funcionarios, como el subsecretario Monsalve o la ministra Carolina Tohá, tengan que aclarar continuamente sus declaraciones".

El legislador concluyó diciendo que, en caso de que el presidente no destituya a Vergara, al menos deberían proporcionarle un entrenamiento en comunicación, pues, en su opinión, no están gestionando adecuadamente la comunicación en medio de una de las crisis de seguridad más graves que ha vivido el país.

